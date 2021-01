52.334 Euro für Hagener Kinder aus Alkoholiker-Familien

Hagen. Finale der WP-Weihnachtsaktion: Unsere Leser haben das Drachenherz-Projekt des Blauen Kreuzes mit Lob und viel Geld unterstützt.

Diesmal stand auch die traditionelle Weihnachtsaktion der WP-Stadtredaktion unter dem „Corona-Stern“, sprich, wir hatten gegen etliche Widrigkeiten zu kämpfen. Deshalb freuen wir uns besonders über den herausragenden Erfolg der Aktion „Drachenherz – Wir machen Kinder stark“. Auf dem eingerichteten Spendenkonto ist die stattliche Summe von 52.334 Euro eingegangen. Damit hatten weder die Projektkoordinatorinnen noch das WP-Team gerechnet. Vielen Dank an jeden einzelnen Unterstützer.

Projekt des Blauen Kreuzes

„Drachenherz“ ist ein vor gut drei Jahren ins Leben gerufene Projekt des Blauen Kreuzes. Es geht darum, dass Hagener Kinder und Jugendliche aus Suchtfamilien - größtenteils Alkoholiker-Familien - Hilfe und Unterstützung erfahren.

Einige Treffen mit betroffenen jungen Menschen, die wird mit den Projektbetreuerinnen Maike Hammer und Nadine Baukau vereinbart hatten, konnten aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen nicht stattfinden. Und auch unsere seit vielen Jahren die jeweilige Weihnachtsaktion flankierende Benefiz-Versteigerung mit Theatermann Werner Hahn fiel der Covid-19-Pandemie zum Opfer.

Positive Resonanz auf erzählte Geschichten

Was uns ein wenig entschädigt hat? Die durchweg positive Resonanz unserer Leser auf die von uns im Blatt erzählten Drachenherz-Geschichten. Und, dass das für Hagener Kinder so wichtige Projekt durch unsere Berichterstattung immens an Bekanntheit gewonnen hat.

„Dank der großzügigen Unterstützung der WP-Leser können die ,Drachenherz‘-Nachmittagstreffen auch künftig stattfinden. Und wir können mit den oftmals traumatisierten und in sozialer Anonymität aufwachsenden jungen Menschen auch weiterhin kleine Ausflüge in die Umgebung unternehmen“, sagen Maike Hammer und Nadine Baukau erleichtert.

Auch das VHS-Team hat gespendet

Zahlreiche Privatleute, Vereine und Firmen haben die WP-Benefizaktion in den vergangenen Wochen mit kleinen und großen Geldbeträgen unterstützt. Eine der letzten Spenden auf dem Sonderkonto stammt übrigens vom Team der Hagener Volkshochschule. „Wir haben uns entschlossen, das Geld aus unserer Geburtstagskasse für einen guten Zweck zu spenden“, sagt Bianca Sonnenberg. Die Leiterin der VHS fährt fort: „Wir möchten lieber Hagener Kindern in Not helfen, als Geschenke für uns selbst zu kaufen.“

Zur Erläuterung: Seit etlichen Jahren sammelt das VHS-Team stets im Januar von allen Mitarbeitern einen Geldbetrag für jeweils ein Geburtstagsgeschenk eines Kollegen ein. 330 Euro sind diesmal zusammengekommen; der Betrag wurde auf das „Drachenherz“-Spendenkonto überwiesen. Eine schöne Idee.