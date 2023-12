56 km/h zu schnell geblitzt: Hagener muss 560 Euro zahlen

Hagen Die Polizei hat in Hagen geblitzt - und zahlreiche Verstöße festgestellt. Am negativsten fiel ein BMW-Fahrer in Haspe auf.

Am Dienstag führten Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Hagen vom Morgen bis zum späten Nachmittag Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet durch und stellten dabei eine Vielzahl an Verstößen fest.

In der Voerder Straße fuhr ein BMW-Fahrer bei erlaubten 50 km/h mit 110 km/h in die Messstelle. „Nach Toleranzabzug wird dem Fahrer eine Geschwindigkeitsübertretung von 56 km/h vorgeworfen, was ein Bußgeld in Höhe von 560 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein zweimonatiges Fahrverbot mit sich zieht“, so die Polizei.

99 Geschwindigkeitsverstöße auf Hohenlimburger Straße

Bei einer Kontrolle in der Hohenlimburger Straße stellten die Beamten insgesamt 99 Geschwindigkeitsverstöße fest. Bei erlaubten 30 km/h wurde ein Autofahrer mit 65 km/h gemessen. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von 260 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

