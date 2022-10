Die Hagener Polizei suchte einen unbekannten Mann per Fotofahndung – inzwischen ist er identifiziert (Symbolfoto).

Mit Foto Suche nach mutmaßlichem Gewalttäter in Hagen beendet

Hagen. Er soll einen 65-Jährigen in den Bauch getreten haben: Die Polizei Hagen hat einen mutmaßlichen Gewalttäter nach einer Fahndung identifiziert.

Update 7. Oktober, 9.40 Uhr: Die Polizei hat den gesuchten Mann identifiziert und dankt für die Hinweise.

Die Polizei Hagen sucht per Fotofahndung nach einem Mann, der einem 65-Jährigen am 21. Mai diesen Jahres mehrfach in den Bauch getreten haben soll.

Zuvor hatte es nach Polizeiangaben einen Streit gegeben. Der Verdächtige ist circa 1,85 Meter groß, zwischen 18 und 25 Jahren alt, hat schwarze Haare und ist von schlanker Statur. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Hose, ein weißes Oberteil, und eine schwarze Kappe.

Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizei Hagen melden. Das geht entweder per Telefon (0233-/9860) oder per Mail (poststelle.hagen@polizei.nrw.de). (red)

