73 Prozent der Hagener haben erste Corona-Impfung erhalten

Die Stadt Hagen appelliert weiterhin an alle Bürger, sich impfen zu lassen.

Hagen. 73 Prozent der Hagener haben eine Erstimpfung erhalten. Dies und weitere Details, auch zur Schließung des Impfzentrums, teilte die Stadt mit.

Die Impfquote in Hagen steigt weiter an: Aktuell haben laut Angaben der Stadtverwaltung 73 Prozent der Hagener ihre Erstimpfung erhalten, die Quote der Erstimpfungen bei Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren liegt bei 83 Prozent.

Vollständig geimpft sind 68 Prozent der Hagener, bei den über 12-Jährigen liegt die Impfquote der vollständig Geimpften bei etwa 77 Prozent. Zudem sind von den Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, etwa 93 Prozent ungeimpft.

Stadt Hagen: Nur Impfung schützt ausreichend

Der Anteil der hospitalisierten Infizierten, die nicht geimpft sind, liegt bei 75 Prozent. In diesem Zusammenhang weist das Gesundheitsamt der Stadt Hagen darauf hin, dass nur vollständig geimpfte Personen ausreichend gegen die Delta-Variante des Coronavirus geschützt sind und appelliert daher an alle Hagener, sich zweimal mit einem Zweifachimpfstoff beziehungsweise einmal mittels Einmalimpfstoff impfen zu lassen. Nur so kann ein guter Schutz gewährleistet und auf Dauer eine Herdenimmunität erreicht werden.

Das Hagener Impfzentrum in der Stadthalle schließt zum Donnerstag, 30. September. Bis Mittwoch, 29. September, haben Impfwillige noch die Möglichkeit, im Impfzentrum oder bei einer mobilen Impfaktion eine Coronaschutzimpfung zu erhalten.

450 Hagener sind derzeit infiziert

Informationen zu den Öffnungszeiten des Impfzentrums sowie Termine und Standorte für die mobilen Impfaktionen finden Interessierte auf der Internetseite https://www.terminland.de/impfzentrum-hagen.

Die Corona-Inzidenz in Hagen ist am Donnerstag um 7,9 Punkte gesunken und liegt jetzt bei 109,2. 450 Menschen in der Stadt gelten derzeit als infiziert, seit Ausbruch der Pandemie aber auch 12.971 Infizierte als genesen. Hinzu kommen noch zahlreiche Kontaktpersonen, für die aktuell Quarantäneauflagen gelten.

Insgesamt 328 Menschen sind bislang in Hagen an und mit Covid-19 verstorben.

