85 Jahre später: Freundinnen treffen sich im Altenheim

Es ist ihr ewiges Lächeln, an dem Ingeborg Siemes „ihre“ Hildegard von damals erkannt hat. Damals meint ihre gemeinsame Kindergartenzeit um 1939. Ingeborg Siemes und Hildegard Külpmann waren fünf und sechs Jahre alt und beide im Kindergarten in Hagen-Kückelhausen. Das ist nun mehr als 85 Jahre her. Jetzt haben sich die beiden Seniorinnen wiedergetroffen: als Bewohnerinnen im Caritas-Pflegeheim Haus Bettina an der Heilig-Geist-Straße in Haspe.

Meine Tochter hatte schon Sorge, dass ich jetzt schon verrückt würde. Aber ich habe Hildegard gleich an ihrem ewigen Lächeln und an ihren lockigen Haaren erkannt Ingeborg Siemes - über ihre Freundin

„,Das ist doch die Hildegard‘ – habe ich vor einigen Monaten zu meiner Tochter gesagt, als wir mit dem Auto auf den Parkplatz vor Haus Bettina fuhren“, berichtet Ingeborg Siemes. „Meine Tochter hatte schon Sorge, dass ich jetzt schon verrückt würde“, ergänzt die 91-Jährige und lacht. „Aber ich habe Hildegard gleich an ihrem ewigen Lächeln und an ihren lockigen Haaren erkannt, beides hatte sie damals im Kindergarten schon.“

Erinnerungen an eine andere Zeit

„Ich habe nur meine Pausbäckchen behalten“, so Ingeborg Siemes. Seit Mai wohnt sie in der Caritas-Einrichtung in Haspe. Nach dem Tod ihres Mannes hat sie die gemeinsame Wohnung verkauft und sich für den Umzug in ein Pflegeheim entschieden. „Mein Mann und ich waren 72 Jahre lang verheiratet, mit 98 Jahren ist er Anfang dieses Jahres verstorben.“

Die beiden Freundinnen verbringen gerne gemeinsame Stunden zusammen. Foto: Rebecca Borgmeier / Caritas

Hildegard Külpmann wohnt seit dem 20. September 2020 bereits im Haus Bettina. Auch sie hat ihre damalige Kindergartenfreundin Ingeborg gleich erkannt. Beide erinnern sich gerne an diese Zeit zurück, vor allem an „Tante Anna“. „So nannten wir unsere Erzieherin und die haben wir geliebt“, sagt Ingeborg Siemes. Aber auch die gemeinsamen Feste wie Weihnachten oder Ostern sind in ihnen in guter Erinnerung geblieben, nur an das berühmte Himmelskörbchen hat Ingeborg Siemes keine Erinnerung mehr: „Das ist wie weg. Aber die Hildegard weiß das noch ganz genau…“

Körperlich eingeschränkt

„In dem sogenannten Himmelskörbchen wurde immer aus dem oberen Fenster ein Körbchen mit Spielzeug heruntergelassen und wir durften uns dann etwas aussuchen. Es war eine wunderschöne Zeit damals im Kindergarten“, erzählt Hildegard Külpmann. Aufgrund eines Schlaganfalles ist die 90-Jährige körperlich momentan eingeschränkt, aber sie trainiert fleißig, sodass sie schon bald wieder mehr laufen kann. „Ich sehe die Hildegard immer auf dem Flur hin und her laufen. Und falls das nichts mehr wird, nehme ich dich auf den Buckel und trage dich durch den Park“, verspricht Ingeborg Siemes.

Dankbar für den schönen Zufall

Die beiden „Hasper Mädchen“, wie Ingeborg Siemes sie bezeichnet, lachen viel zusammen und sprechen über die gemeinsame Zeit. Über den schönen Zufall, dass sie sich nach so langer Zeit wieder getroffen haben, sind beide Frauen sehr froh und dankbar. „Als Hasper Mädchen sind wir uns immer mal wieder über den Weg gelaufen, wir waren auch eine Zeit lang zusammen beim Seniorinnen-Turnen. Aber es ist doch nochmal etwas Anderes, wenn man plötzlich die Möglichkeit hat, wieder viel Zeit miteinander zu verbringen und unter einem Dach wohnt“, berichtet Ingeborg Siemes. Der Umzug aus ihrer gemeinsamen Wohnung mit ihrem verstorbenen Mann sei ihr nicht leichtgefallen, dennoch habe sie den Schritt bisher keinen Tag bereut.

Gymnastik und Gedächtnistraining

„Haus Bettina ist eine Wucht. Alle meine Freundinnen wollen auch hierhin“, schwärmt die 91-Jährige. Sie schätze nicht nur die Gemeinschaft, sondern vor allem das große Freizeitangebot: „Wir haben zum Beispiel zweimal die Woche Gymnastik oder auch Gedächtnistraining. Solche Angebote gibt es leider nicht in jeder Einrichtung.“

Beim Betrachten des alten Fotos aus ihrer Kindergartenzeit werden die beiden Seniorinnen etwas wehmütig: „85 Jahre ist das her - unfassbar. Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen“, sagt Ingeborg Siemes. Die beiden Frauen wollen jeden Tag so gut es geht genießen und noch viele gemeinsame Erinnerungen austauschen und einige neue schaffen…

