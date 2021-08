87-jährige Frau verursacht Serie von Unfällen in Hagen-Dahl

Dahl. Obwohl die Polizei ihr den Führerschein abgenommen hatte, setzte sich eine alte Dame wieder hinters Steuer. Und baute prompt den nächsten Unfall.

Eine ganze Serie von Autounfällen verursachte eine 87-jährige Frau am Mittwoch in Dahl, und dann beging die alte Dame auch noch Unfallflucht.

Die Seniorin fuhr am Morgen gegen 10.30 Uhr in der Dahler Straße an einer roten Ampel auf einen stehenden Opel auf. Darin befand sich eine 57-jährige Frau, die sich mit der Seniorin darauf verständigte, zur weiteren Klärung am rechten Fahrbahnrand zu halten.

Die Seniorin lenkte ihr Auto jedoch lediglich kurz zur Seite und setzte ihren Weg dann ungerührt fort. Hierbei touchierte sie mit ihrem Skoda in einer Baustelle mehrere Warnbaken.

Frau machte verwirrten Eindruck

Die Polizei konnte die Frau schließlich stellen und nahm ihr den Führerschein ab. Sie machte einen verwirrten Eindruck. Die Beamten erklärten ihr, dass sie keine Fahrzeuge mehr führen dürfe und sie entgegnete auch, dies verstanden zu haben.

Am Nachmittag war sie jedoch wieder mit dem Auto unterwegs und verursachte gegen 15.30 Uhr einen weiteren Unfall. Diesmal stieß sie am Hangweg in Dahl gegen einen dort abgestellten Anhänger und schob ihn in ein geparktes Auto.

Die Hagenerin musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden und kam vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Skoda der Seniorin wurde aufgrund starker Beschädigungen abgeschleppt. Am gesamten Tag entstand ein Sachschaden in Höhe von über 21.000 Euro.

Polizei nimmt diebische Eheleute fest

Ein diebisches Ehepaar wurde am Mittwoch in Hagen von der Polizei festgenommen.

Die Eheleute machten sich am Nachmittag in einer Parfümerie in der Elberfelder Straße zu schaffen. Der Ehemann (46) schirmte seine Frau (45) ab, damit diese hochwertige Flacons in ihre Tasche stecken konnte. So hatten die beiden schon Waren im Wert von 500 Euro zusammengerafft.

Doch das diebische Duo wurde bei seinem heimlichen Tun von einem Ladendetektiv beobachtet, der die Polizei hinzurief. Aufgrund bestehender Haftgründe nahmen die Beamten das Ehepaar vorläufig fest und verfrachteten es ins Polizeigewahrsam. Beide erhielten natürlich auch eine Strafanzeige.

