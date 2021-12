Das Verwaltungshochhaus in Hagen.

Corona 90 Prozent der städtischen Mitarbeiter in Hagen sind geimpft

Hagen. Auch für die über 2500 Mitarbeiter der Stadtverwaltung in Hagen gelten strenge Hygiene- und Immunisierungsvorgaben. Die meisten sind geimpft.

Die Stadt Hagen überprüft fortlaufend den Impfstatus ihrer mehr als 2500 Beschäftigten. „Das geschieht dezentral in den Fachbereichen und Ämtern“, berichtet Michael Kaub, Sprecher der Stadt Hagen. Die Impfquote liege bei über 90 Prozent.

Laut Bundesarbeitsministerium müssen Arbeitgeber und Beschäftigte beim Betreten der Arbeitsstätte einen Impf- bzw. Genesenen-Nachweis oder einen Testnachweis bei sich haben und vorweisen können (Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen). Die Stadt als Arbeitgeber sei dazu verpflichtet, diese Nachweise vor dem Betreten der Arbeitsstätte zu kontrollieren, betont Kaub: „Mitarbeiter, die nicht geimpft sind oder die Information über ihren Impf- oder Genesenstatus nicht preisgeben möchten, müssen somit einen aktuellen Testnachweis erbringen.“

Die Impf- oder Genesenen-Nachweise würden in den Fachbereichen und Ämtern dokumentiert, so dass die dort Beschäftigten nicht täglich kontrolliert werden müssten.

Für Besucher des Rathauses gilt 3G

Bereits seit Ende November gilt im Rathaus 3G. Daran müssen sich alle Bürger, die einen Termin im Rathaus oder einer anderen Dienststelle der Stadtverwaltung haben, halten. So hat es der Krisenstab der Stadt Hagen beschlossen. Das bedeutet, dass Besucher nicht nur eine Maske tragen müssen, sondern ihre vollständige Immunisierung gegen Corona nachweisen müssen – per Impfnachweis, Bescheinigung über den Genesenen-Status oder einen maximal 24 Stunden alten negativen Schnelltest bzw. einen maximal 48 Stunden alten negativen PCR-Test. Auch einen Lichtbildausweis (z.B. Pass, Führerschein) muss man dabei haben.

Schüler gelten aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen als getestete Personen, Kinder im Vorschulalter sind getesteten Personen gleichgestellt.

Alle Dienstleistungen stehen zur Verfügung

In der städtischen Bücherei, in der Musikschule, der Volkshochschule oder im Kulturbereich gilt die 2G-Regelung. Am besten informiert man sich vor einem Besuch rechtzeitig über die jeweils erforderliche Nachweispflicht.

Bislang habe die Stadtverwaltung all ihre Dienstleistungen aufrecht erhalten können, berichtet Michael Kaub: „Über die Terminvergabe können die Besuche der Bürger im Hinblick auf Corona gut gesteuert werden, zum Beispiel, um größere Gruppen zu vermeiden und Abstände zwischen den Terminen zu gewährleisten.“

Viele arbeiten im Homeoffice

Zahlreiche Mitarbeiter nutzen die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten – sofern ihnen das ihre Tätigkeit erlaubt. In Büros, in denen eigentlich mehrere Beschäftigte ihren Schreibtisch haben, darf derzeit ohnehin nur ein Mitarbeiter sitzen. Konferenzen und Gespräche finden zwar statt, aber nahezu ausschließlich als virtuelle Meetings.

Nur der Verwaltungsvorstand, dem der Oberbürgermeister und die fünf Dezernenten angehören, tritt in einem großen Konferenzraum unter Wahrung der Abstandsregeln einmal wöchentlich zusammen, um die wichtigsten Dinge zu besprechen und Maßnahmen abzustimmen. Im neuen Jahr wird er wahrscheinlich nur noch virtuell tagen. Der Corona-Krisenstab hält seine Besprechungen ohnehin schon seit längerem per Videokonferenz ab.

Regeln, die über die Coronaschutzverordnung des Landes NRW hinaus gehen, sind aktuell in Hagen nicht vorgesehen – auch keine Maskenpflicht, wie es sie während der zweiten und dritten Welle in Teilen der Innenstadt und einigen Stadtteilzentren gegeben hat.

