Die von hier aus gesehen rechte Hälfte der Lennetalbrücke in Hagen ist jetzt fertig. Der Verkehr wird von Freitag auf Samstag umgeleitet.

Verkehr A 45 in Hagen: Verkehr auf Lennetalbrücke wird bald umgelegt

Hagen. Auf der Autobahn 45 in Hagen wird der Verkehr an der Lennetalbrücke umgelegt. Das Ende der Großbaustelle rückt näher.

Der Neubau der A-45-Lennetalbrücke in Hagen erreicht einen weiteren Meilenstein. Beide Hälften der Lennetalbrücke sind fertiggestellt. Nun steht der Verschub der Brücke in Fahrtrichtung Frankfurt an. Bislang lief auf diesem Brückenteil der gesamte Verkehr.

Seit Anfang der Woche wird der Verkehr schrittweise auf die zweite Brückenhälfte umgelegt. Die Brückenhälfte in Fahrtrichtung Dortmund liegt bereits auf den vorgesehenen Pfeilern und wird für die nächsten Wochen alle Fahrspuren in Richtung Dortmund und in Richtung Frankfurt aufnehmen.

Verkehr wird vom 13. auf den 14. November umgelegt

Die Umlegung des Verkehrs wird in der Nacht vom Freitag (13. November) auf Samstag (14. November) final umgesetzt. Währenddessen schreitet der Bau der Verschubbalken für den abschließenden Querverschub der Brückenhälfte in Fahrtrichtung Frankfurt voran. Diese Brückenhälfte ruht auf Hilfspfeilern und muss auf die bereits fertiggestellten endgültigen Brückenpfeiler verschoben werden. Der Verschub ist für das erste Quartal 2021 geplant.

Nach der Umlegung des gesamten Verkehrs auf die zweite Brückenhälfte (Fahrtrichtung Dortmund) wird zudem der Gussasphalt auf der Fahrtrichtung Frankfurt erneuert. Die Fahrbahndecke wies nach der Fertigstellung erhebliche Mängel auf, die nun in Gewährleistung durch die ausführende Firma beseitigt werden.