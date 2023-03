Die Ausfahrt der A1 in Haspe/Volmarstein wird nicht gesperrt.

Baustelle A1 in Hagen: Ausfahrt Haspe doch nicht gesperrt

Hagen. Die geplante Ausbesserung von Fahrbahnschäden auf der A1 wird verschoben, die Ausfahrt Haspe wird in der Nacht zum Mittwoch nicht gesperrt.

Die von der Autobahn Westfalen GmbH geplante Ausbesserung von Fahrbahnschäden an der A1 findet nun doch nicht in der Nacht zum Mittwoch statt, sondern wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Grund ist die Witterung. Das teilte das Unternehmen am Montagmittag mit.

Daher muss die Ausfahrt an der Anschlussstelle Haspe in Fahrtrichtung Köln in der Nacht zum Mittwoch auch nicht gesperrt werden.

