A1 in Hagen: Nächtliche Sperrungen von Fahrspuren

Hagen Auf der A1 muss die Fahrspur Richtung Köln repariert werden, deswegen kommt es in Hagen zu nächtlichen Sperrungen. Die Hintergründe

Die Autobahn Westfalen repariert auf der A1 in Fahrtrichtung Köln die Fahrbahn. Dazu müssen in zwei Nächten zwischen Hagen-Nord und Hagen-West zwei Fahrstreifen der A1 in Richtung Köln gesperrt werden. „Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeführt“, teilt die Autobahn GmbH des Bundes dazu mit.

Arbeiten in zwei Nächten geplant

Während der Arbeiten ist zudem an der Anschlussstelle Hagen-Nord die Auffahrt auf die A1 in Richtung Köln nicht möglich. Die Arbeiten finden in der Nacht von Donnerstag (30. November) bis Freitag (1. Dezember) sowie von Freitag auf Samstag (2. Dezember) jeweils von 19 bis 6 Uhr statt.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Köln wird an der Anschlussstelle Hagen-Nord mit rotem Punkt über das Kreuz Westhofen umgeleitet. Rettungsdienste im Einsatz können die Anschlussstelle nutzen.

