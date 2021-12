A1 wird wegen neuer Brücke auf einen Fahrstreifen verengt

Hagen. Das steckt hinter den Hinweistafeln: Von Donnerstag bis Dienstag wird die A1 in Hagen in Richtung Bremen auf einen Fahrstreifen verengt.

Wer viel auf den Autobahnen rund um Hagen unterwegs ist, muss sich nach der Vollsperrung der A45 bei Lüdenscheid auf weitere Einschränkungen gefasst machen – zum Glück nur für einige Tage.

Die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES) weist noch einmal darauf hin, dass am Donnerstag, 16. Dezember, um 14 Uhr die A1 in Fahrtrichtung Bremen in Höhe der Brückenbaustelle Hengstey – gelegen zwischen den Anschlussstellen Hagen-West und Hagen-Nord – auf einen Fahrstreifen eingeengt wird. Die Maßnahme bleibt bis Dienstag, 21. Dezember, um 10 Uhr bestehen. Den Verkehrsteilnehmern in Fahrtrichtung Köln stehen weiterhin drei Fahrstreifen zur Verfügung.

Bauzeit wird erheblich verkürzt

Grund für die Verkehrseinschränkung ist der Rückbau der beiden Teilbauwerke der Brücke Hengstey in Fahrtrichtung Bremen. Der Abbruch erfolgt in einer 78-stündigen Autobahnsperrpause. Dadurch verkürzt sich die Bauzeit der Ersatzbrücke um rund ein Jahr.

Die Inbetriebnahme der neuen Brücke in Fahrtrichtung Bremen wird voraussichtlich im Herbst 2022 erfolgen, die Gesamtfertigstellung der Brücke Hengstey ist für Anfang 2023 geplant.

Umleitungen werden frühzeitig eingerichtet. Großräumige Umleitungen führen ab Autobahnkreuz Leverkusen über die A3 und A 2 bis zum Autobahnkreuz Kamen. Darüber hinaus führt eine Umleitungsstrecke ab dem Autobahnkreuz Wuppertal-Nord über die A43, A44, und A45 bis zum Westhofener Kreuz. Im Stadtgebiet Hagen erfolgt bereits seit mehreren Tagen eine dynamische Hinweisbeschilderung über LED-Tafeln, die Staugefahr ankündigen bzw. bei Stau auf die Bedarfsumleitung U67 verweisen.

Brücke ist 88 Meter lang

Die Brücke Hengstey überspannt mit einer Gesamtlänge von 88 Metern insgesamt acht Bahngleise und zwei Gemeindestraßen. Sie wurde 1960 mit je zwei Fahrstreifen pro Richtung errichtet, 1985 wurde sie um einen weiteren Fahr- und einen Standstreifen je Richtung erweitert.

Die DEGES plant und realisiert den Bau der neuen Brücke auf der A1. Die DEGES ist eine Projektmanagementgesellschaft von Bund und Ländern. Sie verantwortet die Planung und die Baudurchführung für den Neubau und die Erweiterung von Autobahnen und Bundesstraßen. Autobahnprojekte setzt die DEGES im Auftrag der Autobahn GmbH des Bundes um, Bundesstraßenprojekte im Auftrag der Bundesländer.

Weitere Informationen zum Projekt gibt es unter: www.deges.de/a1-hengstey.

