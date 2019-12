Ein Lkw ist am Mittwochmorgen auf der A45 bei Hagen ein Stauende aufgefahren. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Unfall A45: Lkw-Unfall sorgte am Morgen für langen Stau bei Hagen

Hagen. Pendler brauchten am Mittwoch auf der A45 in Richtung Hagen Geduld: Nach einem Lkw-Unfall staute es sich auf der Strecke auf acht Kilometern.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

A45: Lkw-Unfall sorgte am Morgen für langen Stau bei Hagen

Nach einem Auffahrunfall auf der A45 ist es am Mittwochmorgen in Richtung Hagen zu einem langen Stau gekommen. Wie die Polizei berichtet, musste ein Lkw-Fahrer gegen 6 Uhr im Bereich der Lennetalbrücke verkehrsbedingt bremsen. Ein dahinter fahrender Klein-Laster versuchte noch auszuweichen, schaffte dies aber nicht mehr rechtzeitig, so dass die beiden Fahrzeuge kollidierten.

Ein Fahrer wurde dabei in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr herausgeschnitten werden. Der Mann aus Hagen ist laut Polizei bereits vom Notarzt ins Krankenhaus gebracht worden.

Rechte Spur gesperrt - Acht Kilometer Stau auf A45

Die Autobahnmeisterei versucht derzeit die Baustelle wieder in den ursprünglichen Zustand herzustellen. Die Lkw stehen noch auf dem rechten Fahrstreifen, ein Abschleppunternehmen ist bereits informiert, sagt die Polizei.

In Folge der Sperrung staute es sich zwischen Lüdenscheid und Hagen-Süd auf acht Kilometern. Autofahrer brauchten nach Angaben des WDR für die Strecke eine Stunde länger als üblich.