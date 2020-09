A45 wird zwischen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord gesperrt

Hagen. Wichtiger Verkehrshinweis für alle Autofahrer, die am kommenden Wochenende die A45 nutzen wollen.

Die A45 wird am kommenden Samstagabend, 26. September, ab 18 Uhr zwischen den Anschlussstellen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord in beiden Fahrtrichtungen sperren. Die Sperrung wird am Sonntagmorgen, 27. September, um 13 Uhr aufgehoben. Umleitungen werden eingerichtet. Für den Neubau der Brücke „Rumscheid-Bölling“ werden jetzt die neuen Längsträger eingebaut. Die Straße „Nimmertal“ bleibt weiterhin über eine Behelfsbrücke befahrbar.