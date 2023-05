A46 bei Hagen: Auto brennt nach Unfall aus - ein Mensch tot

Die Unfallstelle an der Ausfahrt Hagen-Hohenlimburg am Morgen nach dem tödlichen Unfall.

Hagen-Hohenlimburg. Ein Auto prallt auf der A46 mit hohem Tempo gegen einen Baum. Dann fängt der Wagen Feuer. Die Identität der toten Person im Pkw ist noch unklar.

Bei einem Unfall auf der A46 ist ein Mensch gestorben. Die Identität des Opfers war nach Angaben eines Sprechers der Autobahnpolizei Dortmund am frühen Freitagmorgen noch unklar. Der Autofahrer oder die Autofahrerin war demnach in der Nacht zu Freitag mit hoher Geschwindigkeit in der Ausfahrt Hagen-Hohenlimburg von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren.

In dieser Folge sei das Auto in Flammen aufgegangen. Bei dem Versuch, die Person noch aus dem Wagen zu bergen, seien drei Einsatzkräfte der Polizei leicht verletzt worden. Die Person sei wahrscheinlich alleine unterwegs gewesen. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unbekannt. (dpa)

