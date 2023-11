Ab heute: Kunsteisbahn und Glühwein locken in die Innenstadt

Hagen 68 Schausteller und Händler beteiligen sich am Hagener Weihnachtsmarkt. Alles zu Öffnungszeiten, Highlights, Polizeipräsenz und zum Bummelpass.

Der Startschuss zum 56. Hagener Weihnachtsmarkt ist gefallen. Am heutigen Donnerstag, 23. November, öffnen die Schausteller erstmals ihre Stände, Buden und Fahrgeschäfte. Beim Wetter kann man allerdings von „noch viel Luft nach oben“ sprechen - es ist grau und feucht.

68 Händler und Schausteller am Start

In diesem Jahr beteiligen sich 68 Händler und Schausteller an der Großveranstaltung, die bis einschließlich 30. Dezember tausende Besucher in die Innenstadt locken soll.

Highlight in der Fußgängerzone ist die 300 Quadratmeter große Eisbahn, die in der Elberfelder Straße in Höhe der Buchhandlung Thalia aufgebaut wurde. Schaustellerin Viktoria Tränkler betreibt die Schlittschuhbahn bis einschließlich 21. Dezember.

Keine normale Eisbahn

„Insgesamt 60.000 Euro müssen wir Schausteller, mit Unterstützung von Sponsoren, für die Kunsteisbahn aufbringen“, erläutert Initiatorin Viktoria Tränkler und ergänzt: „Es ist keine normale Eisbahn. Die Schlittschuhbahn der Firma Glice aus der Schweiz ist hochmodern, da sie ohne Wasser und Strom auskommt, wetterunabhängig betrieben werden kann und aus Kunststoffplatten zusammengebaut ist.“

300 Quadratmeter groß ist die Kunsteisbahn in der Hagener City. Foto: Michael Kleinrensing / Hagen

Es ist keine normale Eisbahn. Die Schlittschuhbahn der Firma Glice aus der Schweiz ist hochmodern, da sie ohne Wasser und Strom auskommt, wetterunabhängig betrieben werden kann und aus Kunststoffplatten zusammengebaut ist Viktoria Tränkler, Hagener Schaustellerin und Initiatorin der Kunsteisbahn

Das Material sehe aus wie echtes Eis und fühle sich beim Laufen auch so an, versichert die Schaustellerin, die hofft, dass „der neue Wurf“ von den Weihnachtsmarkt- und City-Bummlern gut angenommen wird.

Süßes und Deftiges

Zwischen Volkspark und Friedrich-Ebert-Platz duftet es nach gebrannten Mandeln, Glühwein und Eierpunsch. Deftiges vom Grill wird ebenso angeboten wie süße Crêpes und Schokofrüchte.

Gebrannte Mandeln, aber auch Backfisch, Currywurst und vieles mehr gibt es in der Budenstadt zu kaufen. Foto: Michael Kleinrensing / Hagen

Die Hagener Open-Air-Veranstaltung ist übrigens betitelt mit „Der familienfreundliche Weihnachtsmarkt“. So gibt es auch in diesem Jahr wieder an den Adventssonntagen (3., 10. und 17. Dezember) ein Weihnachtsprogramm für Kinder, das allerdings im Jugendzentrum Kultopia in der Konkordiastraße 23-25 kostenfrei angeboten wird.

Bummelpass kostet 15 Euro

Auch in diesem Jahr wird der Bummelpass mit vielen Angeboten an Wagners Kinderkarussell bei C&A, am Kinderkarussell Alexius in der Hohenzollernstraße, beim Crazy Nikolaus im Volkspark und in der Hagen-Touristik M 12 in der Mittelstraße 12 für 15 Euro (Verkehrswert 30 Euro) verkauft.

Besonders Kinder lieben die Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt in der Hagener Innenstadt. Foto: Michael Kleinrensing / Hagen

Kräfte von Polizei und Ordnungsamt unterstreichen, dass sie während der Zeit des Weihnachtsmarktes eng zusammenarbeiten und Präsenz zeigen werden. Man spreche charakteristische Gruppen gezielt an und wolle so für Ruhe und eine friedliche Stimmung in der Budenstadt sorgen, so die Ordnungshüter.

Ordnungsamt und Polizei wollen dafür sorgen, dass es auf dem Hagener Weihnachtsmarkt friedlich zugeht. Foto: Michael Kleinrensing / Hagen

Öfnungszeiten des Weihnachtsmarktes

Der Hagener Weihnachtsmarkt öffnet wochentags um 11 Uhr, sonntags um 12 Uhr und bleibt an Totensonntag, an Heiligabend sowie am 1. und am 2. Weihnachtstag geschlossen. Wochentags haben die Verkaufsstände und Buden bis 20.30 Uhr geöffnet (Ausschankbetriebe plus eine halbe Stunde), freitags und samstags bis 21 Uhr (Ausschankbetriebe plus eine halbe Stunde).

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen