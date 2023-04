Museum in Hagen

Museum in Hagen Ab Karfreitag: Leckereien zum Museumsbesuch in Hagen

Hagen. Kleine kulinarische Stärkung beim Besuch des Freilichtmuseums Hagen? Kurzfristig wurde jetzt doch eine Gastro-Lösung für die Ferien gefunden.

Nachdem das Freilichtmuseum Hagen zum Saisonstart nur ein eingeschränktes gastronomisches Angebot im Programm hatte, hat sich nun eine Übergangslösung ergeben: Das Ehepaar Stein mit dem mobilen Café „Mabisoou“ bieten ab Karfreitag, 7. April, verschiedene Spezialitäten für die Museumsbesuchenden an. Mit dabei sind Croffles, eine Mischung aus Croissant und Waffel, die mit verschiedenen Toppings garniert werden, Sandwiches in veganer, vegetarischer und fleischhaltiger Variante sowie Snacks und Süßgebäck wie Donuts oder Muffins.

Sitzplätze vorhanden

Der Verkaufswagen steht fest in der Verweilzone im oberen Museumsbereich, Sitzmöglichkeiten sind dort vorhanden. Bis zum Ende der Osterferien am 16. April, ist der Wagen täglich geöffnet, den restlichen April an den Wochenenden. Betriebszeiten sind von 10 Uhr bis zum Ende der Öffnungszeiten des Museums.

