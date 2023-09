Filme Gleis 9 ¾ in Hagen: 24 Stunden lang Harry Potter im Cinestar

Hagen. Das Cinestar Hagen zeigt bei einem 24-Stunden-Marathon alle Teile der Kult-Reihe „Harry Potter“. Hier findet ihr alle Infos zu dem Event.

Es geht zurück nach Hogwarts: Theaterleiter Marcel Mumm lädt im Hagener Cinestar zum großen Harry Potter-Marathon, bei dem alle Filme der Kult-Reihe in einem Event auf dem Programm stehen. Alle Fragen und Antworten zum Event:

Wann findet der Harry-Potter-Marathon statt?

Am Samstag, 23. September, um 18.30 Uhr beginnt der Film-Marathon und endet am Sonntag, 24. September um 19.55 Uhr.

Sind Pausen vorgesehen?

Die Pausen sind zwischen den einzelnen Teilen 30 Minuten lang. Eine ca. einstündige Pause wird es nach Teil drei und Teil fünf geben.

Was kostet ein Ticket?

Der Vorverkauf läuft, Tickets gibt’s für 59,90 Euro (mit der Cinestar-Card 54,90 Euro). Die Tickets kann man auch Online erwerben, um der Warteschlage zu entgehen.

Wie sieht es mit Verpflegung aus?

Im Kino in Hagen werden zum Harry Potter-Marathon zusätzlich zum regulären Sortiment Würstchen und/oder Erbsensuppe mit Brötchen, Muffins und Donuts angeboten. Die Bezahlung von Speisen außerhalb des Standard-Sortiments ist nur in bar möglich.

Wie alt muss man sein, um teilzunehmen?

„Wir unterliegen als öffentliche Spielstätte dem Jugendschutzgesetz, dessen Einhaltung uns sehr wichtig ist. Da die Veranstaltung nach 22 Uhr stattfindet greift hier das Jugendschutzgesetz“, teilt das Cinestar dazu mit. Wer älter als 18 Jahre ist darf allein kommen. Zwischen 12 und unter 18 Jahren alt? Dann gibt es zwei Möglichkeiten – entweder ist eine erziehungsberechtigte Person oder eine volljährige/personensorgeberechtigten Person mit „Muttizettel“ (www.cinestar.de) dabei. Vergesst beim Muttizettel nicht, die Kopie vom Personalausweis der erziehungsberechtigten Person mitzubringen.“

Worum geht es in den Filmen?

Über die Filme: An seinem elften Geburtstag erfährt Harry Potter (Daniel Radcliffe), dass seine Eltern Magier waren und vom bösen Lord Voldemort ermordet wurden, als er noch ein Baby war. Seitdem fristet er bei den Dursleys, der Familie seiner Tante, ein trostloses Dasein. Er haust in einem Schrank unter der Treppe und wird von der ganzen Familie gepiesackt. Harrys Schicksal wendet sich, als er eine Einladung erhält, die berühmte Zaubererschule Hogwarts zu besuchen. In Ron (Rupert Grint) und Hermine (Emma Watson) findet er gute Freunde, mit denen er sogleich lebensgefährliche Abenteuer zu bestehen hat…

