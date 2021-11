Abellio-Aus? „Erhalt der Arbeitsplätze muss Priorität haben“

Hagen. Montag fällt die Entscheidung: Laut OB Schulz gibt zentrale Ziele: Die Aufrechterhaltung des Schienenverkehrs und die Sicherung der Arbeitsplätze

In den Gesprächen um die Zukunft des Schienenunternehmens Abellio hat der Hagener Oberbürgermeister Erik O. Schulz darauf hingewiesen, dass die laufenden Verhandlungen seitens des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) auf Vorstandsebene geführt würden: „Und nicht durch mich als Verbandsvorsteher oder durch die übrigen politischen Vertreter im VRR.“ Selbstverständlich gebe es aber eine enge kontinuierliche Rückkopplung in alle Gremien des VRR.

VRR: Kompliziert aufgebautes Konstrukt

Der VRR ist ein kompliziert aufgebautes Konstrukt. Laut ÖPNV-Gesetz des Landes NRW müssen Städte und Kreise den ÖPNV in ihrem Gebiet organisieren. Um das zu bewerkstelligen, haben sich die Kommunen zu Zweckverbänden zusammengeschlossen: Der Zweckverband VRR besteht aus 19 Städten und fünf Kreisen. Er erledigt seine ÖPNV-Aufgaben jedoch nicht selbst, sondern hat diese auf die Verkehrsverbund Rhein-Ruhr Anstalt öffentlichen Rechts (VRR AöR) übertragen.

Die Kommunen haben aber trotzdem Einfluss auf die Entscheidungsfindung im Verbund. Denn sie entsenden Politiker in die Verbandsversammlungen. Die Mitglieder besetzen die höchsten Entscheidungsgremien: den Verwaltungsrat der VRR AöR, den Vergabeausschuss sowie die vorberatenden Ausschüsse. Der Verwaltungsrat wiederum bestellt den Vorstand.

Abellio-Mitarbeitern Perspektive geben

Am Montag fällt die Entscheidung über die Zukunft von Abellio, denn dann werden sich der Verwaltungsrat sowie der Vergabeausschuss mit den Ergebnissen der Verhandlungen auseinandersetzen und auf dieser Basis die Entscheidungen treffen. Dabei gibt es laut Schulz zwei zentrale Ziele: „Erstens die zuverlässige Aufrechterhaltung des Schienenverkehrs auf den von Abellio betriebenen Strecken. Und zweitens die Sicherung der zahlreichen Arbeitsplätze der Abellio-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter.“

Diese würden in der für sie seit Monaten belastenden Situation ihr Bestes geben. Ihnen eine berufliche Sicherheit zu geben habe unbestritten hohe Priorität bei allen Überlegungen der insgesamt drei betroffenen Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr (neben dem VRR sind dies der Nahverkehr Westfalen-Lippe sowie der Nahverkehr Rheinland).

Positives Signal für Mitarbeiter am Standort Hagen

Für alle drei gelte, so Schulz, den Abellio-Fachkräften zu sagen, dass sie mit ihren Fähigkeiten auch in Zukunft gebraucht würden: „Ich bin zuversichtlich, dass es uns in gemeinsamer Anstrengung gelingen wird, den Abellio-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern in diesem Sinne eine reale Perspektive für die Zukunft eröffnen zu können.“ Was am Ende auch ein positives Signal für die Beschäftigten in Hagen bedeute: „Der Erhalt der Arbeitsplätze muss und wird neben der Sicherung der Verkehre absolute Priorität haben.“

