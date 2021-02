Schnee in Hagen Abfuhr in Hagen: Was passiert mit dem stehengeblieben Müll?

Hagen. Am Montag blieb viel Müll in Hagen stehen. Heute rollt die Müllabfuhr durch andere Viertel. Und was passiert mit dem stehengebliebenen Müll?

Während die Hagener Entsorgungsbetriebe (HEB) angesichts der Schnee- und Eislage am Montag große Schwierigkeiten hatten, die höheren Wohnlagen in Wehringhausen und Haspe zu erreichen, läuft die Müllabfuhr am Dienstag in weiten Teilen normal. Am Dienstag wird der Müll in Boele, Boelerheide, Eckesey-Süd, Fley, Helfe, Hengstey, der Innenstadt, dem Bahnhofsviertel, Ischeland und in Kabel abgeholt.

So kann es mit dem stehengeblieben Müll weitergehen

Ob der stehengebliebene Müll von Montag, so wie geplant, nun nächsten Montag abgeholt werden kann, ist noch abzuwarten. Der HEB erklärt, dass das wiederum von der Wetterlage abhängig sei. Gleichzeitig appellieren die Müllabholer an alle Hagener: „Unterstützen Sie uns, indem Sie den Weg von den Mülltonnen zur Straße freihalten und gefrorene Mülltonnen und Müllboxen bzw. Schlösser nach Möglichkeit vorher öffnen. Müllbehälter, die wir in dieser Woche nicht leeren können, versuchen wir nächste Woche zu leeren. Am Abfuhrtag nehmen wir dann auch Müllsäcke mit, die neben den Mülltonnen zur Abholung bereitgestellt werden (Kauf von Stadtsäcken nicht notwendig. Bitte die Säcke so hinstellen, dass zuerst die Behälter geleert werden können). Bitte beachten Sie, dass das Volumen der zusätzlichen Säcke das reguläre Behältervorlumen nicht überschreiten darf.“