Abiturienten aus Hagen spenden für Opfer der Jahrhundertflut

Hagen. Wegen Corona durfte der Abi-Jahrgang des Hildegardis-Gymnasiums Hagen keinen Ball in der Stadthalle durchführen. Die jungen Leute spenden aber.

Dass die Abiturienten der Hildegardis-Schule in Hagen Spenden für wohltätige Zwecke sammeln, hat an dem Gymnasium an der Zehlendorfer Straße eine lange Tradition. Auch in diesem Jahr haben die Schüler des Abiturjahrgangs Geld gespendet – und doch war einiges anders. „Wir hatten sehr viel Distanzunterricht und konnten deshalb nicht die üblichen Aktionen wie Waffel- oder Eisverkauf durchführen, um Spenden zu sammeln“, berichtet Carolina Rüßmann, die für ihren Abi-Jahrgang spricht.

Trotzdem war es den angehenden Abiturienten in ihren beiden Abschlussjahren an der „Hilde“ wichtig, dass genügend Geld – sowohl für ihren Abi-Ball als auch für ihre Spendenaktion – zusammenkommt. „Wir haben das Geld dann aus eigener Tasche bzw. mit Hilfe unserer Eltern gespendet“, so Clara Gehling, ebenfalls ehemalige Schülerin der Schule.

3000 Euro für guten Zweck

Wegen der Pandemie durfte der Abi-Jahrgang 2021 keinen Ball in der Stadthalle durchführen, hat jedoch unter Einhaltung der Hygiene-Vorschriften im kleineren Kreis seine bestandenen Prüfungen feiern können: „Wir hatten plötzlich mehr Geld übrig“, erläutert Clara Gehling. Insgesamt 3000 Euro an Spenden waren zusammengekommen.

Online sollte im Jahrgang über die Verteilung der Spenden abgestimmt werden – und dann kam die Flut! „Es war sofort klar, dass wir mit unsren Spenden genau da helfen wollten, wo das Geld in unserer Stadt am nötigsten gebraucht wird“, erklärt Carolina Rüßmann. Der Beschluss, dass eine Hälfte der Spenden an das von der Flut schwer getroffene Allerwelthaus und die andere Hälfte auf das Spendenkonto für Flutopfer der Stadt Hagen gehen soll, wurde einstimmig getroffen.

Großes ehrenamtliches Engagement

Bei einem Treffen in der Hildegardis-Schule überreichten die beiden ehemaligen Schülerinnen nun stellvertretend für ihren Abiturjahrgang 1500 Euro an Claudia Eckhoff und Klaus Ehlers vom Allerwelthaus. „Wir sind dankbar und freuen uns sehr“, so Claudia Eckhoff. Sie sei begeistert vom großen ehrenamtlichen Engagement der Hagener und vieler Bürger von außerhalb.

Klaus Ehlers berichtete von den schweren Schäden am Allerwelthaus: „Alles im Keller und im Erdgeschoss ist zerstört. Café, Küche, Weltladen, alle Vorräte und Waren – die Flut hat das komplett vernichtet.“ Das Allerwelthaus müsse voraussichtlich bis zum Ende des Jahres geschlossen bleiben. „Wir hoffen auf einen Neuanfang.“

