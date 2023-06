Abkühlung: In diesen Talsperren um Hagen darf man baden

Für viele Hagener immer eine beliebte Option: ein Badeausflug zur Glörtalsperre in Breckerfeld. Aber es gibt noch weitere interessante Optionen für eine Abkühlung in der Nähe von Hagen, die vor allem für junge Familien gut geeignet sind.

Hagen. Ein tolles Wochenendprogramm muss nicht viel kosten. Weit fahren müssen junge Familien aus Hagen auch nicht, wenn sie sich abkühlen wollen.

In den nächsten Tagen soll das Wetter insgesamt warm und sonnig bleiben und viele Hagener Familien stehen vor dem Wochenende vor der üblichen Frage: Was tun mit der freien Zeit? Unsere Redaktion hat Tipps für die wohl naheliegendste Unternehmung vorbereitet: einen Badeausflug mit einer ordentlichen Portion Natur.

Weil sich die meisten Freibäder in der Region noch in den letzten Zügen der Vorbereitung auf die Sommersaison befinden: Wie wäre es dann mit einem Ausflug zu einem Badesee, von denen es in Hagens Nähe durchaus einige gibt. Hier haben wir einige schöne Ausflugsziele mit Badeoption für Sie aufgelistet:

Glörtalsperre: Bei Hagenern sehr beliebt

Wer nicht weit fahren möchte, der macht mit der Glörtalsperre in Breckerfeld) nichts falsch. Sie ist bei Hagenern und Breckerfeldern ebenso beliebt wie bei Nachbarn aus dem nördlichen Märkischen Kreis.

Hier ist das Schwimmen erlaubt: An der Glörtalsperre in Breckerfeld gibt es einen Bereich, der sogar beaufsichtigt wird. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Die Talsperre befindet sich im Grenzgebiet zwischen Breckerfeld und dem Märkischen Kreis und bietet nicht nur viel Platz zum Baden, sondern verfügt auch über Parkplätze, für die man aber ein Ticket lösen muss. Alle Preise und eine Anfahrtsbeschreibung findet man auf der Website der Metropole Ruhr (www.gloer.ruhr/anfahrt-und-parken)

Wassersport an der Bevertalsperre

Die Bevertalsperre (Bevertalstraße in Hückeswagen) befindet sich im Oberbergischen Kreis, grenzt ans Stadtgebiet von Hückeswagen und Wipperfürth. Es handelt sich um ein Naherholungsgebiet, in dem vor allem Wassersportler auf ihre Kosten kommen. Segeln, Rudern und Tauchen sind vor Ort beliebt. Außerdem ist die Bevertalsperre auch ein beliebtes Angelrevier. Mit diversen Stränden lädt sie aber auch zum Baden ein. Wer ein ganzes Wochenende bleiben will, kann auch vor Ort auf einem der Zeltplätze sein Lager aufschlagen. Weitere Infos zum Campen an der Bevertalsperre gibt es im Netz unter www.campingparkbevertalsperre.de

Waldfreibad Herpine

Das Naturfreibad findet man in Halver, Herpiner Weg 17: Es handelt sich dabei zwar nicht um einen Badesee, als Freibad glänzt es aber vor allem durch die grüne Umgebung, hat einen besonders natürlichen Flair. Die Herpine ist montags bis sonntags von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Weitere Infos zu Eintrittspreisen, Anfahrt, usw., finden Sie im Interne unter www.herpine.de/freibad/oeffnungszeiten/.

Oestertalsperre

Eine weitere Option für einen Badesee in der Region ist die Oestertalsperre in Plettenberg (Ebbetalstraße). Egal ob Wandern, Baden oder Angeln: Auch hier kommen Familien ganz bestimmt auf ihre Kosten. Ein entscheidender Vorteil ist, dass man von dort aus auch noch weitere Seen im Sauerland erreichen kann, darunter beispielsweise der Biggesee (ca. 8 Kilometer entfernt), Fürwiggetalsperre (ca. 9 Kilometer) und Listertalsperre (ca. 9 Kilometer), in denen man allerdings zum Teil nicht schwimmen darf.

