Achtung, Cash-Trapping: Hagen-weite Warnung der Polizei

Hagen. Warnung an alle Bankkunden, die in Hagen Geld abheben wollen. Automaten sind mit der Cash-Trapping-Methode manipuliert worden.

Die Hagener Polizei gibt eine stadtweite Warnung heraus. Der Grund: Einige Bankkunden sind Opfer der sogenannten „Cash-Trapping-Methode“ geworden. Dabei werden Bankautomaten von den Tätern so manipuliert, dass nicht der komplette Betrag, den ein Bankkunde gerne abheben möchte, ausgegeben wird, sondern ein Teil des Geldes über eine manipulierte Vorrichtung einbehalten und später von den Tätern aus dem Automaten gefischt wird. Mit welcher technischen Methode der oder die Täter in Hagen bislang vorgegangen sind, möchte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht erklären. Das gilt auch für den Ort, an dem das Cash Trapping aufgefallen ist. Die Polizei geht davon aus, dass meistens nicht nur ein Automat in einer Stadt manipuliert ist, sondern mehrere.

Aus dem Polizeipräsidium gibt es aber den deutlichen Appell, dass Kunden, die Geld abheben, die Summe sofort nachzählen sollen. Sollte Geld fehlen, bitte sofort den Notruf der Polizei (110) wählen und auch in der Bankfiliale Bescheid geben.