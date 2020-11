Achtung im Stall: Die Vogelgrippe ist auf dem Weg nach Hagen

An der deutschen Nord- und Ostseeküste breitet sich die Geflügelpest – auch Vogelgrippe genannt – rasant aus. Klingt erstmal so, als habe das nicht viel mit Hagen zu tun. Das ist aber falsch. Das heimische Veterinäramt spricht bereits eine Warnung aus.

Anruf bei Reinhold Rüsing in Werdringen, wo der mobile Hühnerstall draußen auf dem Feld zu einer Attraktion für viele Spaziergänger geworden ist . Sohn Stefan, der den Hof seit einigen Jahren betreibt und sich im Studium intensiv mit Haltungsmethoden beschäftigt hat, bewegt den mobilen Hühnerstall einmal pro Woche an eine andere Stelle, setzt den Zaun drumherum neu, und die Hühner können frisches Gras fressen und selbst entscheiden, ob sie in den mobilen Stall wollen oder nicht.

Mit der mobilen Anlage gehörte Reinhold Rüsing seinerzeit zu den Vorreitern. Und da er die Anlage mit einem Direktverkauf an einem Eier-Automaten verbunden hat, schuf er quasi ein nachhaltiges Bio-Verkaufsmodell, das es so noch nicht gab.

Moderne Ställe sind vorbereitet auf möglichen Erreger-Einfall

„Diese modernen Ställe erfüllen ja schon alle Voraussetzungen, die Veterinärämter sehen wollen, wenn so etwas wie eine Vogelgrippe im Umlauf sein könnte“, sagt Reinhold Rüsing, der Vater von Stefan Rüsing.

Das Veterinäramt der Stadt appelliert aktuell an alle Geflügelhalter, ihre Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse vor einem möglichen „Erregereintrag“ bestmöglich zu schützen und die für alle Haltungen vorgeschriebenen „Biosicherheitsmaßnahmen“ konsequent umzusetzen. Hierzu gehört unter anderem, dass die Tiere nur an für Wildvögel unzugänglichen Stellen gefüttert werden dürfen. Weiterhin darf kein Oberflächenwasser, zu dem Wildvögel Zugang haben, für das Tränken der Tiere genutzt werden.

Ein Schwarm Kanadagänse auf dem Harkortsee: Für Landwirt Reinhold Rüsing stellen die Gänse ein Infektionsrisiko dar. Foto: Michael Kleinrensing

Die Geflügelhalter müssen Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen das Geflügel in Berührung kommen kann, für Wildvögel unzugänglich aufbewahren. Zudem sollten Geflügelbesitzer die Ställe möglichst nur mit Schutzkleidung betreten. Besucherkontakt gilt es ganz zu vermeiden oder auf das unerlässliche Maß zu beschränken. Reinhold Rüsing: „Alles richtig und wichtig, wird aber schon genau so erfüllt.“

Einen kritischeren Blick richtet Reinhold Rüsing auf die zunehmende Zahl an Kanadagänsen auf Feldern und an Gewässern. „Deren Kot kann das Virus ja schließlich auch übertragen, und wir erleben ja an vielen Stellen, wie verunreinigt alles mit ihren Hinterlassenschaften ist.“ So zum Beispiel am neuen Wikinger-Pier am Hengsteysee, der regelmäßig davon befreit werden muss.

Klar ist bereits: Die Kanadagänse und ihr Kot schädigen die Gewässer aus ökologischer Sicht. Große Probleme würden die Tiere aber noch nicht verursachen, wie Martin Schultz, Artenschutzbeauftragter der Stadt Hagen, im August gegenüber der Stadtredaktion unserer Zeitung erklärte.

Die tote Ente vom Hengsteysee: Letzter bestätigter Fall vor drei Jahren

Am Hengsteysee hatte es vor drei Jahren den letzten Vogelgrippe-Fund in Hagen gegeben . Dort war eine tote Ente gefunden worden, die den Erreger in sich trug. Der Ennepe-Ruhr-Kreis wie auch die Stadt Hagen hatten einen Kilometer rund um den Fundort einen Verdachtsbezirk sowie mit einem Radius von drei Kilometern ein Verdachtsbeobachtungsgebiet eingerichtet und alle Geflügelhalter informiert. Für die Halter bedeutete dies: Ihre Tiere mussten im Stall bleiben. Oder, wenn sie in einem Freigehege gehalten wurden, so geschützt werden, dass ein Kontakt mit Wildvögeln unmöglich war.

Die Stadt Hagen erklärt jetzt, dass aufgrund der aktuellen Entwicklung der Seuchenlage das Friedrich-Loeffler-Institut seine Risikoeinschätzung zum Auftreten der Vogelgrippe aktualisiert habe. Demnach werde das Risiko des Eintrags der Erkrankung in Geflügelhaltungen als hoch eingestuft.

Hochgradig krankheitserregend: Manchmal bleibt nur die Schlachtung

Die aktuellen Geflügelpestvirus-Subtypen „H5N8 und H5N5“ sind hochpathogen, also hoch krankheitserregend. Die Seuche ist daher anzeigepflichtig und wird von Seiten des Staates aus bekämpft. Das Virus kann bei Nutzgeflügel sowie bei Wildvögeln nach teilweise schweren Erkrankungserscheinungen zu massenhaftem Verenden der Tiere führen. Die Einhaltung der Biosicherheitsmaßnahmen ist aufgrund der Seuchenlage nötig, um die Haustiere zu schützen und gewerbliche Betriebe vor erheblichen wirtschaftlichen Verlusten zu bewahren.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass die aktuell nachgewiesenen Virus-Subtypen ein „zoonotisches Potenzial“ haben, das heißt auf den Menschen übertragen werden können.