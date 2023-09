Die ADAC-Geschäftsstelle in Hagen an der Körnerstraße wird umfassend umgebaut.

Hagener Geschäftswelt ADAC siedelt in Hagen für zwei Jahre in Volme-Galerie um

Hagen. Eine neuer Mieter in der Volme-Galerie in Hagen: Doch der ADAC plant, dort nicht zum Dauernutzer zu werden.

Die ADAC-Geschäftsstelle in Hagen, die bislang an der Körnerstraße ansässig ist, wird zumindest für zwei Jahre in die Volme-Galerie umsiedeln. „Wir freuen uns, einen vorübergehenden Standort für die Geschäftsstelle in Hagen gefunden zu haben“, teilte der Dienstleister am Montag mit. Aufgrund von umfassenden Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten der Geschäftsstelle in der Körnerstraße sei bis voraussichtlich 2025 das Erdgeschoss der Shopping-Mall das neue Domizil.

Volles Angebot für die Kunden

„Die Volme-Galerie bietet für uns die Möglichkeit, unseren Mitgliedern und Kunden die gewohnten Leistungen und Services weiterhin anzubieten und das in zentraler Innenstadtlage“, so Unternehmenssprecher Till Westermann. „Ab dem 25. September sind wir wie gewohnt für unsere Mitglieder und Kunden da. Unser Standort in der Volme-Galerie ist derzeit für eine Dauer von zwei Jahren geplant. Innerhalb dieses Zeitraums soll unser alter Standort modernisiert und zukunftsfähig ausgestattet werden.“ In der „Übergangsstation“ in zentraler Lage würden die Mitarbeiter weiterhin zu allen Fragen rund um Reisen, Service und Mobilität zur Verfügung stehen.

