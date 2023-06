Ein Europatag der AfD findet am Samstag in Hohenlimburg statt (Archivbild).

Politik AfD veranstaltet „Europatag“ in Hohenlimburger Gaststätte

Hohenlimburg. Vertreter der rechten ID-Fraktion im Europaparlament laden zu einer politischen Veranstaltung nach Hagen-Hohenlimburg.

Die AfD-Abgeordneten der rechten Fraktion Identität und Demokratie (ID) im Europäischen Parlament laden am Samstag, 1. Juli, zu einem „Europatag“ in eine Hagen-Hohenlimburger Gaststätte. Mit dabei sind mehrere prominente Politiker der Partei, darunter Petr Bystron, außenpolitischer Sprecher der Fraktion im Bundestag.

Vertreter der AfD Hagen sind bei der Veranstaltung lediglich als Gäste zugegen, so Vorsitzender René Mumm: „Wir hatten keinen Einfluss auf den Ort und den Ablauf der Veranstaltung.“ Auf ihrer Homepage stellt die Hagener Partei die Redner des Europatages vor.

Neben Bystron handelt es sich um die Europaparlamentsabgeordneten Guido Reil und Joachim Kuhs, die Vorsitzende der AfD München-Land, Christina Specht, Mary Kahn von der AfD in Brandenburg sowie Arno Bausemer, EU-Spitzenkandidat und Landesschatzmeister der AfD Sachen-Anhalt.

Nur geladene Gäste haben Zutritt

Auf der Tagesordnung stehen Beiträge zur Arbeit im Europaparlament sowie zur Europapolitik. Die AfD befindet sich im Umfrage-Hoch und stellt seit kurzem zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik einen Landrat (Robert Sesselmann im thüringischen Sonneberg). „Die Altparteien sollten sich mal fragen, warum sie die Bürger nicht mehr erreichen“, so Mumm. Auch die AfD in Hagen befinde sich im Aufwind: „Wir haben Zulauf und können uns wahrlich nicht beklagen.“ Wie viele Mitglieder dem Kreisverband angehören, wollte Mumm allerdings nicht verraten.

Bei dem Europatag in der Gaststätte nahe der Blätterhöhle handelt es sich sich um eine geschlossene Veranstaltung, zu der nur ausgewählte Gäste Zutritt haben – neben der Hagener AfD sind Vertreter weiterer Kreisverbände eingeladen.

Der Wirt erklärte, er wisse nichts von einem AfD-Europatag, aus Brüssel sei eine Reservierung für eine große Gruppe für ein Abendessen eingegangen.

