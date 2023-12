Polizei in Hagen Aggressive Frau hält in Hagen die Polizei in Atem

Hohenlimburg/Eilpe Ein offensichtlich gestörte Frau hat am Mittwoch in Hagen gleich mehrere Polizeieinsätze ausgelöst.

Eine 26-Jährige hat am Mittwoch gleich mehrere Polizeieinsätze ausgelöst. Zunächst verständigten Mieter eines Wohnhauses in der Franzstraße in Hagen-Eilpe die Polizei. Sie berichteten, zunächst Schreie, lautes Klopfen und permanentes Klingeln am Hauseingang gehört zu haben. Eine Zeugin sah aus dem Fenster und erkannte die Hagenerin. Diese habe eine Glasflasche in Richtung der Haustür geworfen und diese beschädigt. Polizisten konnten die 26-Jährige vor Ort nicht mehr ausfindig machen, sie war bereits in Richtung Innenstadt verschwunden.

Im Frankenweg in Hohenlimburg verständigte dann ein Mitarbeiter der Müllabfuhr gegen 10.40 Uhr erneut die Polizei. Der Mann gab an, dass er mit dem Müllwagen rückwärts in den Frankenweg gefahren sei. Plötzlich habe er gesehen, wie aus dem Fenster im Obergeschoss eines Hauses ein Stein flog und auf der Fensterbank landet sei. Sein Fahrzeug sei von herunterfallenden Scherben getroffen und an der Fahrertür beschädigt worden.

Polizei attackiert

Nach bisherigem Stand der polizeilichen Ermittlungen warf die 26-jährige Hagenerin, die zuvor in der Franzstraße randaliert hatte, den Stein. Als eine Streifenwagenbesatzung ihre Wohnung aufsuchte und sie ansprach, griff die Frau die Einsatzkräfte an und leistete Widerstand. Zunächst beleidigte sie die Beamten vulgär mit den Worten „Ihr Hurenkinder“, „Verpisst euch“ und „Du dumme Schlampe“. Anschließend erhob sie die Fäuste und ging auf die Beamten zu. Als die Polizisten sie zu Boden brachten, wehrte sich die 26-Jährige massiv. Sie schlug einer Beamtin mit dem Ellenbogen gegen den Arm und verletzte sie dabei leicht.

Die Einsatzkräfte brachten die Randaliererin im weiteren Verlauf ins Polizeigewahrsam und fertigten Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung, tätlichen Angriffs sowie Widerstands auf Vollstreckungsbeamte.

