Polizei in Hagen Aggressiver Autofahrer verliert in Hagen die Nerven

Wehringhausen. Bei einer Verkehrskontrolle in Hagen-Wehringhausen rastet ein Autofahrer komplett aus. Jetzt muss er sich um seinen Führerschein sorgen.

Eine Verkehrskontrolle in Hagen-Wehringhausen könnte einen Autofahrer teuer zu stehen kommen, weil er einen Polizeibeamten übel beleidigt hat. Der Mann wurde gegen 14.50 Uhr von dem 48-jährigen Uniformierten in der Bismarckstraße angehalten, da er dort die in dem Bereich vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit nicht eingehalten hatte. Als ihm eröffnet wurde ein Verwarngeld in Höhe von 15 Euro zahlen zu müssen, verhielt sich der Hagener zunehmend aggressiver.

Sünder brüllt Polizisten an

Er weigerte sich zunächst, seinen Führerschein und seine Fahrzeugpapiere auszuhändigen und schrie unentwegt herum. Der uneinsichtige Mann schlug im weiteren Verlauf die Fahrertür gewaltsam auf und sagte zu dem Beamten „Wie ist dein Name? Ich werde dich finden, pass auf!“. Anschließend fluchte er fortlaufend und lautstark – dabei benutzte er unter anderem die Vokabel „Hurensohn“.

Der Mann erhielt prompt eine Strafanzeige wegen Bedrohung sowie Beleidigung. Die Polizisten fertigten zudem einen Bericht an das Straßenverkehrsamt, um die grundsätzliche Fahreignung des 48-Jährigen überprüfen zu lassen.

