Alarm im Rathaus: Weißes Pulver rieselt aus Umschlag

Hagen-Mitte Eine verdächtige Substanz, die aus einem Briefumschlag rieselte, hat am Donnerstagvormittag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist am Donnerstagvormittag die Hagener Feuerwehr zum Rathaus II am Bahnhofsvorplatz ausgerückt. In der Poststelle der Verwaltung hatte gegen 10.30 Uhr ein Mitarbeiter bemerkt, dass aus einem Briefumschlag ein pulverartiger Stoff rieselte. Da völlig unklar war, um was für einen Stoff es sich handelte, ging der Alarmruf an die Feuerwehr.

Aufgrund der unbekannten Substanz bleibt die Poststelle im Rathaus II vorläufig abgeriegelt. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Die Beamten stellten den Umschlag sicher und riegelten den fraglichen Bereich vorsorglich ab. Zudem wurde der Mitarbeiter der Stadtverwaltung vorsorglich vom Rettungsdienst medizinisch untersucht. Dabei wurden keinerlei Auffälligkeiten festgestellt. Und was für einen Stoff es sich letztlich handelt, wird jetzt die Analytische Taskforce (ATF) der Feuerwehr-Kollegen aus Dortmund feststellen, die zur Unterstützung herbeigerufen wurden.

Auch lesenswert: Fernuni-Rektorin Ada Pellert kehrt Hagen den Rücken

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen