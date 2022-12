Unfall in Hagen Alkohol: Ford kracht Heiligabend in Hagen gegen eine Ampel

Eckesey. Es hat gekracht an Heiligabend im hagener Ortsteil Eckesey. Unter Alkoholeinfluss ist ein Ford-Fahrer gegen eine Ampel gefahren.

Um etwa 22.30 Uhr an Heiligabend in Hagen ist ein Ford-Fahrer an der Ecke Schwerter Straße/Eckeseyer Straße gegen eine Ampel gefahren. Er blieb unverletzt, stand aber laut Polizei unter deutlichem Alkoholeinfluss. Deswegen erstatteten die Beamten auch Strafanzeige. Wie hoch der Schaden ist, ist unklar. Andere Autofahrer wurden durch den Unfall nicht in Gefahr gebracht.

