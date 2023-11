Alle Infos zum Start des „Haus des Döners“ in Hagen

Der Wahnsinn hat einen Namen: Die Eröffnung des neuen Gastrobetriebes „Haus des Döners“ führt zu einem Massenauflauf in der Mittelstraße in Hagen.

Hagen Nach dem verpatzten Start hat „Das Haus des Döners“ nun eröffnet. Alles über den In-Imbiss für junge Leute und 1200 Portionen für einen Cent.

Neues aus der Innenstadt: Der Wahnsinn hat einen Namen - Die Eröffnung des neuen Gastrobetriebes „Das Haus des Döners“ führt zu einem Massenauflauf in der Mittelstraße in Hagen. Bereits eineinhalb Stunden vor dem offiziellen Startschuss am 17. November versammelten sich zahlreiche Kinder und Jugendliche in der Fußgängerzone, um einen Döner zum Kracherpreis von einem (!) Cent abzugreifen.

235 Kilo Hähnchen und Kalb

Im Vorfeld der Neueröffnung wirbelte Anna Binar durch den Schnell-Imbiss mit 30 Sitzplätzen. Die Store-Managerin hatte alles im Blick: „Wir sind gut präpariert. 235 Kilo Fleisch liegen für die Ein-Cent-Döner bereit, das sind ungefähr 1200 Portionen. Wenn diese allesamt an die Kunden verkauft sind, schließen wir.“ Erfahrungsgemäß sei das meist gegen 22 Uhr.

1200 Portionen Döner-Kebab gibt es am Eröffnungstag für einen Cent. Foto: Michael Kleinrensing / Hagen

Nach dem geplanten, doch verpatzten Start am Freitag, 10. November, hat der neue Gastro-Betrieb „Haus des Döners“ in der Mittelstraße (dort war bis Ende April eine Filiale des Billig-Bäckers Backwerk ansässig) nun also tatsächlich eröffnet. Das Angebot „Jeder Döner ein Cent“ am Eröffnungstag lockt bei jedem Store-Neustart etliche junge Leute an. So auch in Hagen.

Sicherheitsdienst vor Ort

Mitarbeiter des Ordnungsamtes, Polizeibeamte sowie ein vom Franchise-Nehmer Ekrem Cebba beauftragter Sicherheitsdienst waren vor Ort, um die Menge in Schach zu halten und einen geregelten Ablauf zu garantieren. Vor einer Woche war die Eröffnung aufgrund eines zu hohen Kundenaufkommens bzw. etlicher Gaffer vor dem Imbiss und einer parallel in der Innenstadt stattfindenden Pro-Palästina-Demo abgebrochen worden.

Auch interessant:

Einen Tag vor der Eröffnung des neuen Kebab-Grills teilte Anna Binar auf Nachfrage unserer Zeitung mit: „Die Stadt Hagen weiß über den Eröffnungstermin natürlich Bescheid. Alles wird glattlaufen, schließlich haben wir alle Auflagen erfüllt“, so die Store-Managerin selbstbewusst. Heißt: Es gab genaue Anweisungen, wie am Eröffnungstag die rot-weißen Flatterbänder gespannt werden müssen und wie die Wegeführung für die City-Passanten auszusehen hat.

Ordnungsamt, Polizei und ein beauftragter Sicherheitsdienst sorgen für einen reibungslosen Ablauf bei der Eröffnung der neuen Imbissbude „Haus des Döners“ in Hagen. Foto: Michael Kleinrensing / Hagen

„Außerdem wurden wir dazu verpflichtet, einen Security-Dienst, der Warnwesten trägt, zu buchen und dafür zu sorgen, dass die Eingänge der Nachbargeschäfte für Kunden zugänglich bleiben.“ Der Aufstellplan der Stadt Hagen sehe vor, dass die Döner-Kunden auf der Mittelstraße kanalisiert werden, „nur wenn es dort zu voll wird, werden wir die Dahlenkampstraße mit nutzen“, so Anna Binar.

Drei Kunden werden gleichzeitig bedient

Und am Eröffnungstag? Zehn Security-Leute hatten sich vor und in dem Imbiss platziert, und bis zum späten Nachmittag lief alles reibungslos. „Wir lassen jeweils drei Kunden zeitgleich rein. Das ist hier heute Fließbandarbeit, aber trotzdem kann jeder Kunde seine Zutaten selbst auswählen“, betonte Anna Binar. Im Klartext: Die Schnäppchen-Schlemmer konnten zwischen Kalbfleisch und Hähnchen wählen und die Sauce (u.a. die typische „Haus des Döners“- Stammsauce „Berliner Sauce“) bestimmen.

Besonders bei Kindern und Jugendlichen ist das „Haus des Döners“ total angesagt. Foto: Michael Kleinrensing / Hagen

Themenwechsel: Was ist denn überhaupt aus dem Zoff mit Netflix geworden? Der Streit mit dem Streaming-Dienst „Netflix“ sei Schnee von gestern, beteuerte Anna Binar, „wir haben uns geeinigt, unser Logo ein wenig abgeändert und unseren Namen leicht, aber für den Kunden kaum sichtbar, abgeändert.“ Damit spielte die Store-Managerin auf den Zusatz „das“ an, denn die Döner-Läden heißen jetzt „Das Haus des Döners“.

Ähnlichkeiten zur Serie „Haus des Geldes“

Zum Hintergrund: Die Kebab-Kette hatte sich bei ihrem Konzept offenbar bei der bekannten Netflix-Serie „Haus des Geldes“, die die Geschichte eines außergewöhnlichen Überfalls auf die spanische Nationalbank erzählt, bedient. Die spanische Serie gehört zu den erfolgreichsten Produktionen des Streaming-Dienstes. Der ähnliche Name, das Design der Filialen, die Salvador-Dalí-Masken und die roten Anzüge der Gastro-Mitarbeiter erinnerten an die berühmte Netflix-Serie. Was anscheinend auch der Streaming-Dienst so sah. Netflix soll daraufhin von dem Franchise-Unternehmen verlangt haben, auf die Verwendung der an die Serie angelehnten Elemente zu verzichten. Die Rede war von der Verletzung von Markenrechten.

20 Baustellen parallel

Aber zurück in die Hagener Fußgängerzone: Die Store-Managerin war mit dem Ablauf der Neueröffnung in der Mittelstraße zufrieden und erzählte am Rande des Events für Fast-Food-Liebhaber: „Ich betreue momentan 20 Baustellen parallel.“ Zur Erklärung: Die Döner-Kette ist derzeit auf rasanter Expansions-Tour - in den nächsten Wochen werden weitere Filialen in u.a. Oberhausen, Hamm, Hanau und Bremen eröffnet.

Weitere Infos

In Deutschland gibt es derzeit insgesamt 70 „Haus des Döners“-Imbissbuden, außerdem eine Filiale im niederländischen Venlo sowie einen Store in Medina in Saudi-Arabien.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen