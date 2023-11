Alle Infos zur großen Versteigerung in der Stadthalle Hagen

Hagen Die WP-Stadtredaktion veranstaltet auch in diesem Advent wieder eine große Benefiz-Auktion mit hohem Spaßfaktor. Wann das kultige Event startet.

Etliche Anfragen haben uns in den vergangenen Tagen schon erreicht; der Inhalt war stets der Gleiche: „Gibt es in diesem Jahr wieder eine Versteigerung?“, wollten zahlreiche unserer Leserinnen und Leser wissen. Die Antwort der WP-Stadtredaktion Hagen kann nur eine sein: Natürlich gibt es auch dieses Mal wieder eine große Benefiz-Auktion, die unsere Weihnachtsaktion begleitet. Am Sonntag, 10. Dezember (also am 2. Advent), laden wir ab 11 Uhr unsere Leserinnen und Leser sowie Interessierte zu dem Kult-Event ein, das zum zweiten Mal in der Stadthalle Hagen stattfindet.

Stadthallen-Chef ist wieder gern Gastgeber

Nach dem schönen Erfolg der Auktion im vergangenen Jahr stand für Stadthallen-Chef Volker Wolf schnell fest, dass er auch für die Versteigerung 2023 gern wieder als Gastgeber zur Verfügung stehen würde. Und auch Auktionator Sven Söhnchen, der im letzten Advent zum ersten Mal auf der Veranstaltung als Auktionator den Hammer schwang, sitzt mit viel Engagement wieder mit im Veranstalter-Boot.

Zur Erinnerung: Die Versteigerung wurde etliche Jahre von Werner Hahn geleitet, doch der beliebte Theatermann und Sympathieträger starb vor über zwei Jahren (im September 2021). Sven Söhnchen, der nun zum zweiten Mal durch das Event mit Kult-Faktor führen wird, versucht nicht, Werner Hahn zu kopieren, sondern er wird seine ganz eigene Note in die launige Veranstaltung einbringen.

Sven Söhnchen in Hagen kein Unbekannter

Sven Söhnchen, der am 10. Dezember etliche Sachpreise und Gutscheine unterhaltsam unters Volk bringen wird, ist nicht nur in der Hagener Kulturszene tief verwurzelt, sondern auch als launiger Moderator vieler Veranstaltungen bekannt.

Im Rahmen unserer Weihnachtsaktion „Mehr Freiraum für Familienglück“, in die die Benefiz-Auktion eingebettet ist, werden Präsente und Gutscheine, die uns Einzelhändler, Privatleute, Gastronomen und Vereine im Vorfeld haben zukommen lassen, versteigert.

200 bis 300 Gäste werden zur Auktion im großen Saal der Stadthalle Hagen erwartet. Natürlich ist der Eintritt zum Event mit hohem Spaßfaktor frei. Foto: Alex Talash

In diesem Jahr fließt der gesamte Erlös der WP-Weihnachtsaktion inklusive der Summe, die bei der Auktion eingenommen wird, dem „Familienunterstützenden Dienst“ (FUD) der Caritas Hagen zu. Unter dem Motto „Mehr Freiraum für Familienglück - Erfüllendes Leben mit besonderen Kindern“ unterstützen wir das Team des FUD, das sich um Eltern behinderter Kinder und um Geschwisterkinder kümmert. Wir möchten, genau wie die ehrenamtlichen Helfer, den Familien die Möglichkeit geben, auch einmal durchzuatmen und etwas Zeit für sich zu haben, um neue Energie für ihr behindertes Kind zu schöpfen.

Schnäppchenmarkt und ein Gläschen Sekt

Aber zurück in die Stadthalle: Dort startet am Sonntag, 10. Dezember, um 11 Uhr der Schnäppchenmarkt mit Artikeln zum kleinen Preis (Bücher, Drogerieartikel, Deko), parallel dazu gibt’s ein Gläschen Sekt, Kaffee und Snacks. Um 12 Uhr beginnt die etwa zweistündige Versteigerung. Das Team der WP-Stadtredaktion erwartet zu dem Event, zu dem der Eintritt natürlich frei ist, 200 bis 300 Besucher.

Wer die beliebte Benefiz-Aktion unterstützen möchte, hier die Infos zu unserem eingerichteten Spendenkonto: Empfänger: WP-Weihnachtsaktion, Verwendungszweck: Familienunterstützender Dienst, Spendenkonto: DE 71 4505 0001 0100 1800 00.

Wichtig: Spender, die eine Quittung erhalten möchten, müssen unbedingt­ ihre Adresse und das Stichwort „WP-Weihnachtsaktion“ auf dem Überweisungsträger vermerken. Wir freuen uns über Kleinbeträge genauso wie über größere Summen.

