Alles falsch gemacht: Polizei Hagen zieht Mann aus Verkehr

Die Polizei in Hagen hat einen Kradfahrer aus dem Verkehr gezogen. Er fährt ohne Helm, hat keinen Führerschein, ist betrunken und hat Drogen genommen.

Hagen. Wirklich alles falsch gemacht hat ein 45-Jähriger in Hagen. Die Polizei zieht ihn zum Glück aus dem Verkehr, bevor Schlimmeres passieren kann.

Dieser Kradfahrer hat nun so ziemlich alles falsch gemacht, was man auch nur falsch machen kann: Die Polizei Hagen hat den 45-Jährigen am Samstag zum Glück aus dem Verkehr gezogen.

Aufgefallen war der Mann den Polizisten, weil er auf der Wehringhauser Straße auf einem Kleinkraftrad an ohne Helm unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass nicht nur der Helm fehlte.

Betrunken und unter Drogen

Der Mann besaß auch keinen Führerschein. Dafür stand er erheblich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen, sodass eine Blutprobe mit dem entsprechenden Strafverfahren fällig war.

