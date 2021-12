Am Hagener Impfzentrum in der Stadthalle sind am Dienstag so viele Menschen geimpft worden wie noch nie während der Pandemie.

Corona in Hagen Allzeitrekord in Hagen: 2117 Impfungen an einem Tag

Hagen. 2117 Menschen sind am Dienstag in der Stadthalle in Hagen geimpft worden – so viele wie noch nie an einem Tag.

Bereits am zweiten Öffnungstag hat das wiedereröffnete Impfzentrum in der Stadthalle Hagen einen neuen Rekord aufgestellt: Insgesamt 2117 Impfungen wurden am gestrigen Dienstag (30. November) in acht Stunden durchgeführt. Der letzte Höchstwert mit 2020 Impfungen in zwölf Stunden wurde am 30. Mai 2021 erzielt.

Trotz teilweise langer Warteschlangen kam es zu überwiegend kurzen Wartezeiten. Das Impfzentrum ist bis einschließlich Sonntag, 5. Dezember, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Von Montag, 6. Dezember, bis Mittwoch, 8. Dezember, bleibt das Impfzentrum geschlossen. Ab Donnerstag, 9. Dezember, besteht dann wieder ein Impfangebot in der Stadthalle. In den nächsten Tagen werden immer wieder Termine auf der Internetseite www.terminland.de/impfzentrum-hagen freigeschaltet.

Insgesamt hat die Koordinierende Covid-Impfeinheit (KoCis) der Stadt Hagen bei den mobilen Impfaktionen über 18.000 Impfungen organisiert. Informationen zu privaten Impfaktionen in Hagen finden Interessierte auf www.hagen.de/hagenimpft. Zudem passen die Stadt ab Montag, 6. Dezember, die Öffnungszeiten des Impfzeltes auf dem Hagener Weihnachtsmarkt an. Das stationäre Impfangebot ist dann täglich von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Unterlagen für die Coronaschutzimpfung

Es beschleunigt den Ablauf vor Ort, wenn die Erstimpflinge das benötigte Formular bereits komplett ausgefüllt zu dem Impftermin mitbringen. Die Unterlagen gibt es zum Download auf Terminland oder auf www.hagen.de/hagenimpft. Das ausgefüllte Formular, den Impfausweis, Personalausweis und die Krankenkassenkarte bringen die Erstimpflinge zu ihrem Impftermin mit. Personen, die eine Zweit- oder Auffrischungsimpfung bekommen, benötigen lediglich den Impfausweis, den Personalausweis und die Krankenkassenkarte.

Laut Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) kann bei Auffrischungsimpfungen im Einzelfall oder wenn genügend Kapazitäten vorhanden sind eine Verkürzung des Impfabstandes auf fünf Monate erfolgen.

