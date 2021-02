Als die kleine Therese Hagen zur Großstadt machte

Hagen. Am 15. Februar vor 93 Jahren herrschte in Hagen Partylaune: Eine Neugeborene machte die Stadt zur Großstadt.

Am 15. Februar 1928 zeigte sich Hagen in bester Partylaune – und das hatte seinerzeit rein gar nichts mit rosenmontäglicher Narretei zu tun. Dennoch gab es für die Kinder schulfrei, denn die Stadt Hagen hatte sich mit der Ausstellung der Geburtsurkunde für Therese Katharina Floren als 100.000ste Einwohnerin zur Großstadt gemausert.

Bevölkerung wächst Ende der 1920er-Jahre Nachdem Hagen den Rang einer Großstadt erreicht hatte, stieg die Einwohnerzahl durch eine Neugliederung des Gebiets schnell nach oben. Die bis dahin dem Landkreis Hagen angehörigen Gemeinden Boele, Fley, Halden, Herbeck, Holthausen und Vorhalle sowie die Stadt Haspe wurden im August 1929 in die Großstadt Hagen eingemeindet. Damit löste sich auch der Landkreis Hagen auf. Die Stadtverwaltungen in Hagen und Haspe führten schon zehn Jahre zuvor, im Jahr 1919, Verhandlungen über eine Eingemeindung nach Hagen, die aber Mitte 1920 ergebnislos abgeschlossen wurden. So konnte sich die Volmestadt durch die Eingemeindungen zum Jahresende 1929 über 147.770 Einwohner freuen.

„275 Jahre Hagen sind ein toller Anlass, um auf besondere Ereignisse, die unsere Stadtgeschichte geprägt haben, aufmerksam zu machen – und dazu gehört auch der Tag, an dem Hagen zur Großstadt wurde“, betont Oberbürgermeister Erik O. Schulz im Rahmen des 275. Stadtjubiläums. 1928 fieberte die ganze Stadt der Geburt des 100.000sten Einwohners entgegen. Am 13. Februar 1928 war es dann endlich soweit: Therese Katharina Floren kam als erstes Kind des Eisenbahn-Zugführers Joseph Floren und seiner Frau Gertrud (geb. Schnapp) im elterlichen Haus an der damaligen Heidbrache zur Welt. Als zwei Tage später, am 15. Februar 1928, die Geburtsurkunde ausgestellt wurde, war es Ereignis quasi amtlich.

Ein Sparbuch für die „100.000ste“

Die am 13. Februar 1928 geborene Therese Katharina Floren mit dem Sparbuch über 250 Reichsmark. Foto: Stadtarchiv / Stadt Hagen

Die Stadtverwaltung gab zu Ehren der „100.000sten“ eine Gedenkmedaille des in Hagen tätigen Bildhauers und Medailleurs Hans Dorn heraus und der Rat der Stadt Hagen beschloss, die alte Heidbrache, in der das Geburtshaus stand, in Theresenstraße umzubenennen. Kurz nach der Geburt von Therese Floren besuchte der damalige Oberbürgermeister Alfred Finke die neue Hagener Bürgerin sogar persönlich und übergab der Familie ein Sparbuch mit 250 Reichsmark. Außerdem übernahm er die Patenschaft für das Mädchen.

Eine Tradition, die in ähnlicher Form auch heute noch gepflegt wird: Auf Antrag der Eltern übernimmt der Bundespräsident die Ehrenpatenschaft für das siebte Kind einer Familie und stellt nach Prüfung der Voraussetzungen eine Urkunde über die Annahme der Ehrenpatenschaft aus. Die Ehrenpatenschaft lässt er zusammen mit einem Patengeschenk (derzeit 500 Euro) den Eltern von einem Repräsentanten der Stadt oder Gemeinde überreichen. In Hagen ist es üblich, das Geschenk des Bundespräsidenten um weitere 500 Euro zu ergänzen, sodass ein Sparbuch mit insgesamt 1000 Euro angelegt und den Eltern des Neubürgers übergeben wird.

Hagens 100.000ste Einwohnerin Therese Katharina Genz, geborene Floren, zog 1962 mit ihrem Ehemann Bernhard Genz nach Dortmund, wo sie heute noch lebt. 2018 stattete ihr Oberbürgermeister Schulz anlässlich ihres 90. Geburtstages noch einen persönlichen Gratulationsbesuch ab.