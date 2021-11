Alte Dame (87) aus Hagen wird bei Unfall schwer verletzt

Der Notarzt behandelte die verletzte Frau noch am Unfallort.

Hagen. Eine 87-jährige Frau wurde bei einem Unfall so schwer verletzt, dass sie nun im Krankenhaus liegt.

Schwer verletzt wurde eine 87-jährige Frau bei einem Unfall, der sich am Freitagnachmittag in Hagen ereignete.

Es geschah gegen 17 Uhr in der Straße „Am Waldhang“: Als ein 68-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen wenden wollte, übersah er nach Angaben der Polizei beim Rückwärtsfahren die alte Dame und stieß sie mit dem Wagen um. Obwohl der Mann sehr langsam fuhr, stürzte die Frau so schwer, dass sie noch am Unfallort notärztlich behandelt wird.

Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte Frau ins Krankenhaus.

