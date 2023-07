Alternative zur A45 so kurvenreich wie das richtige Leben

Hagen. Unser Autor erzählt, wie er eine Alternative zur A45 ins Sauerland entdeckte. Eine Strecke, die nichts für Menschen mit schwachen Nerven ist.

Ich weiß noch den Tag im Dezember 2021, an dem die Rahmedetalbrücke auf der A45 gesperrt wurde. Ich befand mich gerade in der Auffahrt Hagen-Süd, als die Meldung durchs Autoradio kam. Zum Umkehren war es zu spät, wohl oder übel reihte ich mich in den Stau ein, der augenblicklich entstand, kroch in Lüdenscheid wieder von der Autobahn und fuhr in der Gegenrichtung zurück – für die abendliche Fahrt ins Sauerland war es durch die Verzögerung eh zu spät geworden.

Einmal die Woche besuche ich dort meine Mutter. Sie ist jetzt 91, und es geht ihr nicht gut. Manchmal plagt mich das schlechte Gewissen, dass ich nicht öfter hinfahre. Gerade wo sie jetzt nicht mehr für mich da sein kann, sondern ich für sie.

Ich hätte nie gedacht, dass ich von Hohenlimburg aus mal über Ihmert nach Heggen fahren würde. Die Strecke führt durch Wälder und Felder, sie ist geradezu abenteuerlich kurvenreich, aber für mich die beste Alternativroute, seitdem die A45 unterbrochen ist.

Nicht einsehbare Kurven und unübersichtliche Abschnitte

Man kann mir nicht vorwerfen, dass ich seitdem die anderen Strecken, die ins Sauerland führen, nicht ausprobiert hätte. Habe ich! Die B236 durchs Lennetal beispielsweise war monatelang verstopft und teilweise gesperrt – parallel zur gesperrten Autobahn. Oder die B54 durchs Volmetal, auf der ich ein Glied einer riesigen Autokette war, die sich von Ambrock bis Rummenohl spannte.

Ein Bekannter aus Plettenberg gab mir den Tipp, es doch einmal über die Iserlohner Höhe zu versuchen. Und so habe ich meinen Weg entdeckt, der von zahlreichen nicht einsehbaren Kurven und unübersichtlichen Abschnitten geprägt ist. Ganz so wie das richtige Leben ist dieser Weg.

Wer weiß, wie viele Jahre lang ich ihn noch nutzen werde. Die Rahmedetalbrücke soll im Jahre 2026 wieder befahrbar sein; man hat sich ja in unserem Land schon daran gewöhnt, dass im Straßenbau offenbar besondere Gesetze herrschen.

Doch bin ich seit jenem Tag im Dezember 2021 nie wieder in Hagen-Süd auf die Autobahn gefahren.

