Altkleider-Container in Hagen mit Billigware überschwemmt

Das Sammeln von Altkleidern verliert für die daran beteiligten Unternehmen und Verbände zunehmend an Attraktivität. „Wir generieren zwar immer noch Erlöse, aber sonderlich lukrativ ist das nicht mehr“, bringt Jacqueline Jagusch, Sprecherin des Hagener Entsorgungsbetriebs (HEB), die Situation auf den Punkt.

Ein Grund für den Preisverfall ist die Billigmode, die in den Containern landet: Jacken, Hosen, T-Shirts und Blazer der Textildiscounter, hergestellt aus minderwertigem Polyester, der kaum weiterzuverwerten ist und den Handel mit Altkleidern sowohl ökologisch als auch abfallwirtschaftlich in Frage stellt.

In Hagens Nachbarstadt Dortmund hat das dort zuständige Entsorgungsunternehmen EDG bereits 45 Altkleidercontainer abgeräumt. Neben einer geringen Sammelmenge und einem hohen Maß an Verunreinigung sei der Grund dafür gewesen, dass das „Material, aus dem die Kleidung besteht, immer schlechter“ geworden sei, so EDG-Sprecher Matthias Kienitz. Die Verwertung rechne sich nicht mehr.

Nach kurzer Zeit aussortiert

Die schiere Menge an billiger Wegwerfware, die durch Fast Fashion auf den Markt gespült wird und nach kurzer Zeit aussortiert wird, macht auch dem Altkleidermarkt in Hagen zu schaffen. Ein T-Shirt, das schon beim Erstverkauf im Discounter nur drei Euro gekostet habe, sei kaum noch wiederzuverwenden, berichtet Stefanie Glause vom Deutschen Roten Kreuz (DRK), das in Hagen noch rund 90 Container betreibt. „So ein Kleidungsstück will und kann niemand mehr tragen.“

Hinzu komme, dass der internationale Altkleiderhandel insgesamt ein schwieriges Geschäft geworden sei, die Preise sich seit Jahren im Sinkflug befänden. Während für eine Tonne Altkleidung heute rund 110 Euro zu erlösen sind, waren es vor fünf Jahren an die 500 Euro. Kein Wunder, dass sich damals viele private Sammler auf dem Markt tummelten und unter dem Deckmäntelchen der guten Tat das große Geld machen wollten. Um diesem Wildwuchs Einhalt zu gebieten, stieg der HEB 2014 ins Altkleidergeschäft ein und bündelte die Aktivitäten der Wohlfahrtsverbände (nur das DRK blieb selbstständig). 250 illegal, das heißt auf öffentlichen Flächen aufgestellte Container, wurden seinerzeit eingezogen.

Verarbeitung zu Putzlappen

Während ein Teil der Kleidung an Second-Hand-Läden verkauft wird oder in den Export nach Afrika und Asien geht, werden weniger gut erhaltene Anziehsachen zu Putzlappen verarbeitet. Doch das Exportgeschäft ist eingebrochen, seitdem die Chinesen die Märkte der Entwicklungsländer mit billiger Neuware überschwemmen. Und die Polyesterware aus den Altkleidercontainern von DRK, HEB oder EDG ist oft von so schlechter Qualität, dass daraus nicht einmal mehr Putzlappen herzustellen sind.

In den diversen Kleiderkammern in Hagen ist mit der Billigkleidung ebenfalls kein Staat zu machen. „Dafür fehlt uns schlichtweg das Klientel“, verdeutlicht Franziska Sommer, Leiterin des Kleiderladens der Caritas, dass für die Kundschaft der Kauf von Billigmode aus zweiter Hand nicht in Frage kommt.

Infobox Beschluss des Stadtrates Grundlage für den Einstieg des Hagener Entsorgungsbetriebs in den Altkleiderhandel war ein Ratsbeschluss, der den HEB ermächtigte, gemeinsam mit den in Hagen tätigen gemeinnützigen Organisationen ein Sammelsystem aufzubauen. Die beim HEB verbleibenden Einnahmen werden in den Gebührenhaushalt eingestellt.

Dabei sei die Wiederverwendung abgelegter Textilien in Zeiten von Nachhaltigkeit und Umweltschutz eigentlich eine gute Sache, betont Stefanie Glause: „Das DRK will deshalb auch grundsätzlich an den Altkleidersammlungen festhalten.“ Über den Sinn und die Anzahl der Container in der Stadt müsse man angesichts der veränderten Marktverhältnisse und der überhand nehmenden Billigware noch einmal nachdenken.