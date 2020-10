Alumni-Hagen-Preis: Ehrenamt gibt es auch an der Hochschule

Hagen. Der Verein der Freunde der Fachhochschule Südwestfalen hat die Alumni-Hagen-Preise verliehen: um außergewöhnliches Engagement zu würdigen.

Jordan Klitzke (25) hat den Bachelor in Elektrotechnik bereits in der Tasche und ist derzeit als Mitarbeiter im Labor für Messtechnik der Fachhochschule Südwestfalen (FHS) in Hagen tätig. Dass ihn der Verein der Freunde der FHS in diesem Jahr mit dem Alumni-Preis Hagen auszeichnete, hat nichts mit seiner wissenschaftlichen Arbeit zu tun. Vielmehr hat sich Klitzke im Hochschulbetrieb auch abseits seines Fachgebietes vielfach hervorgetan: „Durch hohes Engagement und Hilfsbereitschaft“, so Björn Heise, Vorstandsmitglied im Verein der FHS-Freunde.

Und darum hat der Verein der Freunde der Fachhochschule (VdF) den erstmals 2019 vergebenen Alumni-Hagen-Preis ins Leben gerufen: um außergewöhnliches Engagement zu würdigen und die besonderen Leistungen innerhalb der Hochschule und darüber hinaus bekannt zu machen. „Dabei kann das hochschulpolitische Engagement sowohl auf akademischer wie auch auf gesellschaftlich-interkultureller Ebene erfolgt sein“, so Heise: „Wissenschaftliche Preise gibt es genug. Wir wollen den Mehrwert ehrenamtlicher Tätigkeit an der Hochschule hervorheben.“

Belange der Erstsemester

Jordan Klitzke hat bei der Messepräsentation „Light and Building“ mitgeholfen, im Forschungsprojekt „Baumwollmarker“ ein Messgerät erstellt und die Zusammenarbeit der Projektpartner koordiniert, er war Mitglied der Qualitätsverbesserungskommission und hat sich zweieinhalb Jahre lang in der Fachschaft engagiert. Es sei ihm ein Anliegen, sich um die Belange und Sorgen anderer Studenten, vor allem der Neuankömmlinge an der FHS, zu kümmern, sagt der Preisträger: „Als Erstsemester kann man sich hier ziemlich verloren vorkommen, mir selbst ist es so ergangen.“

Er habe den Eindruck, dass den jungen Leute heutzutage die Selbstständigkeit „flöten“ gehe und sie jeden Ratschlag gebrauchen könnten: „Es ist eben etwas ganz Neues, sich auf einmal in einem überfüllten Audimax wiederzufinden und dennoch ganz allein für sich verantwortlich zu sein.“

Engagiert im Berufungsausschuss

Aber auch im Berufungsausschuss der Fachhochschule war Jordan Klitzke involviert. Vor dieser Kommission müssen sich die Bewerber um eine Professorenstelle sozusagen beweisen, indem sie eine Probevorlesung halten und in einem klassischen Bewerbungsgespräch Rede und Antwort stehen. Die mehrköpfige Kommission setzt sich aus Vertretern verschiedener Beschäftigtengruppen, zusammen, außerdem sind Studenten – wie Jordan Klitzke – dabei. Anschließend wird gemeinsam über die optimale Besetzung der Stelle beraten.

Einmal pro Jahr Der Alumni-Hagen-Preis wird einmal pro Jahr verliehen und ist mit jeweils 300 Euro dotiert. Dabei wird ein Preis für den Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik und der zweite für den Fachbereich Technische Betriebswirtschaft vergeben. Diese zwei Preise zeichnen jeweils eine Person (Student, Professor, Mitarbeiter, Förderer) aus, die sich in besonderem Maße für die Fachhochschule Südwestfalen am Standort Hagen eingesetzt der verdient gemacht hat.

Den zweiten Alumni-Preis erhielten fünf Bachelor-Studenten aus dem 4. Semester. Robin Friedewald, Jan Fischer, Simon Gärtner, Malte Mündelein und Carolin Zachariashaben sich auf Studieninformationstagen und der Erstsemesterbegrüßung engagiert, Exkursionen organisiert und an verschiedenen Wettbewerben teilgenommen. „Und das alles in ihrer Freizeit“, betonte Heise.