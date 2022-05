Auch der Hohenhof in Hagen kann am 15. Mai kostenlos besichtigt werden.

Internationaler Museumstag Am Sonntag freier Eintritt in Hagener Museen

Hagen. Auch Hagen beteiligt sich am Internationalen Museumstag am 15. Mai. Der Eintritt in städtische Museen ist kostenfrei. Aber was ist mit Führungen?

Am Internationalen Museumstag am Sonntag, 15. Mai, lädt das Osthaus Museum Hagen in seine aktuellen Ausstellungen ein und bietet in Kooperation mit dem Kulturbüro der Stadt Hagen ein abwechslungsreiches Begleitprogramm an.

Der Eintritt in das Osthaus Museum sowie das Begleitprogramm sind kostenfrei. Eine lyrisch-musikalische Lesung findet um 11 Uhr in der Ausstellung „Dem Goldrausch nicht verfallen“ von Karl F. Fritzsche statt. Zu den dort gezeigten „Traumbildern“ liest Schauspielerin Nora Rebecca Wolff Texte von Clara Cosima Wolff vor. Das Trio „Classic Deluxe“ nimmt die Besucher ab 15.30 Uhr mit auf eine musikalische Reise durch das Museum.

Führung zur Geschichte des Osthaus-Museums

Im Kunstquartier findet außerdem am Sonntag ab 12.15 Uhr eine Führung zur Geschichte des Osthaus-Museums sowie durch die Ausstellung „Eine Frau macht Sammlungs-Geschichte. Die Ära Herta Hesse-Frielinghaus 1945 bis 1975“ statt. Für den einstündigen Rundgang durch die Ausstellung wird ein Führungsentgelt in Höhe von 5 Euro erhoben.

Auch der Eintritt in den Hohenhof ist am Sonntag frei. Um 14 Uhr findet eine öffentliche Führung im Hohenhof und am Stirnband statt. Der Hohenhof ist ein architektonisches Highlight aus der Zeit des Jugendstils.

Für den Hagener Kunstmäzen und Kulturreformer Karl Ernst Osthaus errichtete der belgische Jugendstilkünstler Henry van de Velde 1906 bis 1908 das Wohnhaus der Familie, den Hohenhof. Heute zählt das Gebäude europaweit zu den wenigen begehbaren Gesamtkunstwerken im Jugendstil.

Ein Rundgang am Stirnband zu den Lauweriks-Häusern und der Villa Cuno von Peter Behrens schließt sich an. Das Führungsentgelt beträgt 9 Euro und ist an der Kasse am Treffpunkts, dem Hohenhof am Stirnband 10, zu entrichten.

Auch Arbeiterwohnhäuser gehören zu den architektonischen Schätzen

Nicht nur der Hohenhof und andere großartige Villen, sondern auch Arbeiterwohnhäuser gehören zu den architektonischen Schätzen, die unter dem Begriff „Hagener Impuls“ zusammengefasst werden. Zwischen 1907 und 1911 baute der Architekt und Kunstgewerbler Richard Riemerschmid im „Wasserlosen Tal“ eine Häuserzeile, die eigentlich als Teil einer großen Gesamtanlage für Arbeiterwohnungen geplant war. Von dieser sogenannten „Walddorf-Siedlung“ wurden jedoch nur elf Häuser gebaut.

Bei der öffentlichen Führung am Sonntag um 15 Uhr durch Haus Nr. 17 werden die alten Zeiten wieder lebendig. Die Teilnahmegebühr von 7 Euro ist vor Ort, Walddorfstraße 17. Anmeldung unter der Rufnummer 02331-207 2740.

