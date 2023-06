Freizeittipp Am Wochenende nichts vor? Coole Outdoor-Events in Hagen

Hagen. Picknick mit Programm, Theater am Wasserschloss, Stadtfest oder Freiluftbasketball: Am Wochenende stehen diverse Open-Air-Termine in Hagen an.

Zwar sind die Wetteraussichten für den Donnerstag nicht so rosig – für das bevorstehende Wochenende aber umso mehr. Für das sonnige Wochenende hat die Redaktion fünf Tipps für coole Open-Air-Veranstaltungen in Hagen zusammengestellt:

1. Kulturpicknick im Stadtgarten

Mit Picknickdecke und den Liebsten im Gepäck kann man am Wochenende im Stadtgarten beim Kulturpicknick (am Samstag, 24. Juni) vorbeischauen – umsonst und draußen. Angeboten werden neben einer Yogastunde, elektronischen Klängen, ein Mitmach-Chor-Konzert oder eine Jam-Session diverse Spielangebote, ein Balance-Workshop, Lese-Spaß und ein Kreativprogramm für die Kinder. Zudem präsentieren lokale Initiativen ihre selbst gemachten Produkte. Die Veranstaltung startet um 15 Uhr (bis 19 Uhr). Das Kulturpicknick ist eine Kooperation des Kulturzentrums Pelmke mit Kunst vor Ort und tiefschwarz und edelweiß und wird gefördert durch das NRW-Kulturministerium und die Stadt Hagen.

Im Hagener Stadtgarten wird ein Open-Air-Kulturpicknick angeboten. Foto: Michael Kleinrensing / WP

2. Fredi-Freiluftturnier (ehemals BG Turnier):

In seiner nunmehr 47. Auflage steht am Wochenende das bunte Basketballspektakel auf Emst wieder an: Vom 23. bis zum 25. Juni versammeln sich wieder die Basketballverrückten aus Hagen und ganz Deutschland auf dem Gelände rund um die Großturnhalle Emst. In verschiedenen Kategorien messen die Teams ihre Wurfstärke. Wie jedes Jahr steht auch in diesem Jahr der Spaß – auf und neben dem Platz – im Vordergrund. Am Abend ist dann gemeinsames Feiern unter freiem Himmel angesagt. Los geht es bereits am Freitagnachmittag ab 16 Uhr.

Dieses Wochenende steigt in Hagen wieder das beliebte Freiluft-Basketball-Turnier auf Emst. Foto: Michael Kleinrensing / WP

3. Stadtfest in Hohenlimburg

Auch das Hohenlimburger Stadtfest steht an – und es steigt zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie so, wie es die Besucher über Jahre hinweg gewohnt waren. Es gibt Live-Musik, Bierwagen und diverse Stände in der Hohenlimburger Innenstadt (23. bis einschließlich 25. Juni). Hauptakt ist Schlagersänger Olaf Henning, der am Samstag um 21 Uhr auf der Bühne zu sehen sein wird (bekannt ist der Sänger u.a. durch seinen Hit „Cowboy und Indianer“).

Dieses Jahr ist mit drei Bühnen das volle Programm geplant. Sowohl auf dem neuen als auch auf dem alten Markt wird eine Bühne aufgebaut. Vor dem Rathaus befindet sich die dritte Bühne. Von veganen Alternativen über Burger und Tacos, Falafel, Waffeln und mehr ist das kulinarische Angebot vielfältig. Am Samstagabend gibt es zudem eine After-Show-Party im Werkhof.

Die Veranstalter freuen sich schon auf das Stadtfest in Hohenlimburg (mit dabei auch Schlagerstar Olaf Henning, Mitte). Foto: Katleen Diekgraefe / WP

4. Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr Herbeck

100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Herbeck – das soll am Wochenende gefeiert werden. Am 24. und 25. Juni gibt es neben kulinarischen Angeboten, Feuerwehrautos und guter Laune am Samstag eine Hüpfburg, Schau des Feuerwehrautos und den legendären Blinker (Spiel für die Kinder mit Preisen). Ab 18 Uhr findet eine offizielle Feierstunden zum Jubiläum im Gerätehaus statt. Ab 19 Uhr steht eine Party mit DJ an. Gefeiert wird im und ums Gerätehaus Herbeck, Herbecker Weg 20.

5. Werdringer Theatersommer

Kultur unter freiem Himmel: Aufgrund der schlechten Wettervorhersage muss die Vorstellung „Im weißen Rössl“ beim Werdringer Theatersommer am Donnerstag, 22. Juni, zwar abgesagt werden. Am Wochenende gibt es aber direkt die nächste Möglichkeit: Die Karten bleiben gültig für die Vorstellung am Samstag, 24. Juni (sowie alle weiteren Vorstellungen des Theatersommers und des Theaters an der Volme). Auf Wunsch kann der Kartenpreis auch erstattet werden. Beginn am Samstag ist um 19.30 Uhr am Wasserschloss Werdringen.

Am Wasserschloss Werdringen ist wieder Theatersommer angesagt. Auch am Wochenende gibt es Programm. Foto: Michael Kleinrensing / WP

6. Gevelsberger Kirmes

Und wer in Hagen doch nicht fündig wird: Direkt in der Nachbarschaft ist am kommenden Wochenende auch Gevelsberger Kirmes angesagt – und zwar von Freitag bis einschließlich zum 27. Juni. Am Sonntag (14 Uhr) steht der Kirmeszug an. An allen Tagen ist ab 14 Uhr Kirmestrubel angesagt.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen