Mode, Spielzeug, Bücher, Trikots samt Unterschriften von BVB- und Eintrachtspielern und zahlreiche Gastro- und Hotelgutscheine kommen am 10. Dezember unter den Hammer.

WP-Weihnachtsaktion Amüsante Versteigerung am Sonntag in der Stadthalle

Hagen Die Spannung steigt: Die Auktion, auf der wertvolle Präsente und tolle Gutscheine versteigert werden, steigt am Sonntag um 11 Uhr. Eintritt frei.

250 Besucher werden zum Kult-Event am Sonntag in der Stadthalle Hagen erwartet. Um 11 Uhr öffnet der Schnäppchenmarkt, um 12 Uhr beginnt die Benefiz-Auktion mit Sven Söhnchen. Eintritt und Parken sind frei; Bargeld bitte nicht vergessen.

· Autohaus Beckmann: 1 x Carrerabahn von Cupra im Wert von 119 €.

· Klutes Minigolf-Oase in Herdecke: 2 x 25 €-Gutscheine für Minigolf oder Snacks.

· Authentic Sports & Toys: 1 x Six Degrees Aluminium Scooter SG 205mm, Wert: 100 €.

· Blumen Mankopf: 5 x Weihnachtliche Rentierdeko mit jeweils einem 30 € Gutschein.

· Phoenix Hagen: 2x2 VIP-Tickets für Basketball-Heimspiel, Einzelkartenpreis: 166,60 €.

· Theater Hagen: 2x Karten für das Neujahrskonzert im Wert von 50 €, 2 Karten für den Ballettabend „Re-Creations“, Wert 68 €, je 2 Karten für die Opern „La Bohem“ im Wert von 68 € und „Der Freischütz“ im Wert von 81 €, sowie 2 Karten für das Musical „The Producers“ im Wert von 68 €.

· Hagener Künstler Horst Becking: Wertvolles Gemälde „In warmer Sommerluft“ (Wert ca. 2000 €) hinter Museumsglas und mit hochwertiger Rahmung von Rahmen Möller (ca. 500 €).

Auch ein wunderschönes Bild von Horst Becking mit wertvoller Rahmung von Rahmen Möller wird von Auktionator Sven Söhnchen versteigert. Foto: Michael Kleinrensing / Hagen

· Theater an der Volme: 2 x Gutscheine, je im Wert von 50 €.

· Escape Room „Exit Now“ in Hagen: 4 x Gutscheine im Wert von 120 € für eine Mission mit 4 Teilnehmern.

· Wikinger Reisen: 3 x Reisegutscheine, im Wert von je 150 €, 100 € und 50 €, sowie 2 x hochwertige Wanderrucksäcke im Wert von je ca. 80 €.

· Hotel Dresel: 1 x Einladung zum Winterbrunch am 4.2.24 für 2 Personen im Gesamtwert von 86 € und 1 x Einladung zu einem Jahreszeitenmenü für 2 Personen im Gesamtwert von 99 €.

· Salinum Salzgrote & Gesundheitsstudio: 1 x Gutschein im Wert von 25 € (Salzgrotte 45 Min., 2 Pers.) 2 x Gutscheine je 42 € (Kombi-Gutschein Salzgrotte 45 Min. + 20 Min. Salinarium oder Zirbarium für 2 Pers.)

• Oberbürgermeister Erik O. Schulz: 2 x 10 Eintrittskarten für das große Weihnachtskonzert der Big-Band der Bundeswehr (moderiert durch den Comedian Markus Maria Profitlich), am 20. Dezember um 20 Uhr in der Stadthalle Hagen, Wert insg. 440 €.

· Mercedes Jürgens: Hotelgutschein für diverse Hotels zur Auswahl, für 2 Personen, 2 Übernachtungen inkl. Restaurantgutschein im Wert von insg. ca. 300 €.

· Taschen- und Ledergeschäft „Jack‘s Inn 54“: 1x Damentasche aus Leder im Wert von 99 €, 1 x Herren-Portemonnaie im Wert von 70 €, beides im Vintage-Style.

· Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (HVG): 2 x Gutscheine (z.B. für Sauna) über jeweils 50 € für das Westfalenbad.

· LWL-Freilichtmuseum: 1 x Gutschein für ein exklusives Brauseminar inkl. Imbiss, Wert: 250 €.

· Restaurant Kipos: 3 x Gutscheine im Wert von je 20 €.

· Restaurant Tomas: 2 x Gutscheine im Wert von je 50 €.

· Restaurant Alte Reichsbank: 2 x Gutscheine im Wert von je 50 €.

· Krollmann Group: 1 x Gutschein für das Ristorante Enotria im Wert von 125 €.

· Saxx-Group: 1 x Gutschein für das Ristorante Enotria im Wert von 125 €.

· Ardenku-Verlag: 5 x Hagen Buch 2024 im Wert von je 20 €, 2 x Buch Stadtteile im Wandel/ Eppenhausen, im Wert von je 20 €, 5 x Tankstellenkalender mit Motiven von 1936-1990 im Wert von 15 €.

· Café Halle: 1 x Gutschein im Wert von 150 € für ein Spießbratenessen für acht Personen.

· Volkshochschule (VHS Hagen): 1 x veganes 3-Gänge-Menü für 2 Personen (Kochkurs) am 25.1.24 von 18–21.45 Uhr in der Villa Post, inkl. Schürze und Kochlöffel im Gesamtwert von 100 €.

· Thalia: 1 x E-Book-Reader Tolino 4, mit Schutzhülle, Wert 140 €.

· Arcadeon: 2 x Gutscheine für EMILS Bar im Wert von je 50 €, sowie 1 x Gutschein für Restaurant KARLS im Wert von 100 €.

· Stadthalle Hagen: 1 x Dinner auf dem Dach der Stadthalle für 2 Personen: 4-Gänge-Menü inkl. Aperitif und begleitender Getränke, serviert vom Chef Volker Wolf, im Wert von 200 €.

· Emil-Schumacher-Museum: 1 x Direktoren-Führung durch Rouven Lotz mit Sektempfang für bis zu 20 Pers. im Wert von 150 €.

· Osthaus Museum: Eine Direktoren-Führung von Tayfun Belgin im Wert von ca. 60 €.

· Schaukelpferdchen: Ein Stoffpferd im Wert von 120 €, eine Kuscheldecke im Wert von 60 €, ein Schaukel-Kamel im Wert von 199 €, ein Kinder-Spieltisch im Wert von 80 € und eine Spiel- und Sammlerpuppe der Marke Living Puppets im Wert von 100 €.

· Vormannbrauerei: 1 x Gutschein über 10-Liter-Bierfass im Wert von 20 €.

· Steakhaus Adria: 2 x Gutscheine im Wert von je 30 €.

· Søren Fashion: 1 x BVB-Trikot mit Unterschriften im Wert von ca. 80 €.

· Rathaus-Apotheke Dr. Fehske: 1 x 75 Min. Champagner-Kosmetik-Verwöhn-Behandlung im Wert von 75 €, 1 x Gutschein für ein Power-Immun-Paket im Wert von 100 €, 1 x Gutschein für ein Paar individuell angepasste orthopädische Schuheinlagen im Wert von 100 €, 1 x Gutschein für eine professionelle Fußpflege im Wert von 49 €, 1 x Flasche Rathausbitter im Wert von ca. 50 €.

· Schausteller: 5 x Bummelpässe für den Hagener Weihnachtsmarkt im Wert von je 15 €.

· Escape Room „Quest-Fabrik“ in Hohenlimburg: 2 x Gutscheine im Wert von ca. 80 €.

· Gestaltung Hubertus Groppe: 4 erotische Knuddel-Kissen (Modell Nippel Wert 60 €, Modell Sau 60 €, Modell Bauchnabel 50 €, Modell Kreuz & Quer 50 €, aus latexähnlichem Material.

· Let´s Go JMK KG: 4 x Thalia-Gutscheine im Wert von je 50 € und 4 x Douglas-Gutscheine im Wert von je 50 €.

· Café Mundial: 3 x Kaffee & Kuchen-Gutschein für 2 Pers. im Wert von je 15 €.

· Stadtheimatpfleger Michael Eckhoff: 1 x Gutschein für einen individuellen Stadtrundgang durch Hagen-City oder Haspe für bis zu 12 Personen im Wert von ca. 60 €.

· TUS Volmetal: 2 x Eintrittskarten für ein Heimspiel der Saison 23/24 inkl. Speisen & Getränke im Wert von je 25 €.

· Mc Donalds Haas: Gutscheine im Wert von ca. 120 €.

· Tanzcentrum Stein: 1 x Gutschein für einen Anfängerkurs im Wert von 170 €, 1 x Gutschein für einen Disko-Fox Kurs im Wert von 130 €, 1x Gutschein für einen Zumba-Kurs im Wert von 108 €, 1 x Gutschein für einen Kinder-Hip-Hop-Kurs im Wert von 108 €.

· Kino Cinestar: 60 verschiedene Metallschilder mit Star Wars-Motiven aus „Solo Thema“. Wert je ca. 8 €, 10 x Kinotickets für einen Film nach Wahl im Wert von ca. 12 €.

· Partyservice/ Catering Wunderlich: 2 x warmes Buffet mit Dessert für 10 Pers. im Wert von je 220 €, 1 x kaltes Buffet mit Dessert für 10 Pers. im Wert von 220 € - beides inkl. Lieferung.

· Eintracht Hagen: 1 x Trikot mit Unterschriften der Spieler aus der aktuellen Saison 2023/2024 im Wert von ca. 140 €.

· J-Apotheken Wassermann: 1 x Blutdruckmessgerät für den Oberarm im Wert von 40 €, 1 x Blutdruckmessgerät fürs Handgelenk im Wert von 25 €, 1 x Anti-Age-Creme der Marke Lierac im Wert von 30 €, 1 x Einkaufsgutschein im Wert von 50 €.

Auch interessant

· Strandhaus Hengsteysee: 1 x Gutschein im Wert von 50 €.

· Goldschmiede Adam: 1 x Collier von Coeur de Lion im Wert von 229 €, 1 x Armband Coeur de Lion im Wert von 85 € und 1 x Damenarmbanduhr (aktuelle Kollektion) von Bering im Wert von 189 €.

· INJOY: 1 x Gutschein für 3 Monate Fitness- und Gesundheitstraining inkl. Gesundheits-Check im Wert von 200 €, 1 x Gutschein für eine 10er-Karte-Lichttherapie im Wert von 100 €, 1 x Gutschein für eine 10er-Karte Badminton im Wert von 200 €.

· Café Stich: 5 Gutscheine zu je x 10 €.

· Wolff 1782: 1 x Damenhandtasche der Marke Les Visionnaires, Farbe rosé mit goldener Kette im Wert von 180 €, 1 x Nort Mütze in Rot im Wert von 90 €, 1 x Zwillingsh Mütze in Blau im Wert von 40 €, 2 x Zwillingsh Mütze in Grau im Wert von je 30 €.

· Mega Popega: 2 x Dekobrett im Wert von je 17 €.

· Hagen Wirtschaftsentwicklung: 1 x Familien-Picknick für 6 Personen auf dem Eugen-Richter-Turm im Wert von 100 €.

· Privat: Kulturtasche mit Naturmotiv im Wert von 20 €.

· Märkische Bank: 1 x Lautsprecher Mino x im Wert von ca. 40 €, 1 x Day Pack-Rucksack im Wert von ca. 45 €, 1 x Soennecken Schreibmappe Dortmund im Wert von 35 €, 1 x Parker Füllfederhalter im Wert von ca. 35 €, 1 x Powerbank in Form eines Kiesels im Wert von ca. 30 €.

· Hasper Hammer: 1 x Familiengutschein für 5 Personen im Wert von 52,50 € für Vorstellungen am Sa. 13.1., So. 14.1. oder Sa. 20.1., So. 21.1. jeweils um 16 Uhr.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen