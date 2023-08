Bildung An diesen Grundschulen in Hagen können Sie Ihr Kind anmelden

Hagen. Es vergeht viel Zeit bis zum Sommer 2024. Dennoch sollten sich Eltern in Hagen schon jetzt überlegen, welche Schule für ihr Kind infrage kommt.

Alle Kinder, die bis einschließlich zum 30. September 2023 das sechste Lebensjahr vollendet haben, werden im Sommer 2024 schulpflichtig. Darauf weist die Stadt Hagen hin.

Kinder, die in der Zeit nach dem 30. September 2024 das sechste Lebensjahr vollenden, können auf Antrag der Eltern zu Beginn des Schuljahres in die Schule aufgenommen werden, wenn sie die für den Schulbesuch erforderlichen körperlichen und geistigen Voraussetzungen besitzen und in ihrem sozialen Verhalten ausreichend entwickelt sind. Die Entscheidung hierüber trifft der Schulleiter unter Berücksichtigung des schulärztlichen Gutachtens.

Die Anmeldung der schulpflichtig werdenden Kinder an den städtischen Grundschulen erfolgt ausschließlich per Post zentral bei der Stadt Hagen, Fachbereich für Schule, Rathausstraße 11, 58095 Hagen, und kann ab Erhalt des Hinweisschreibens und des Anmeldeformulars bis spätestens 22. September vorgenommen werden.

Schulamt nimmt keine Anmeldung entgegen

Eltern, die für ihre schulpflichtig gewordenen Kinder keine entsprechenden Unterlagen erhalten haben, zum Beispiel wegen eines erst kürzlich erfolgten Zuzugs nach Hagen, können sich unter Telefon 02331/207-2793 für einen Nachversand melden.

Der Anmeldebogen selbst muss vollständig sowie gut leserlich ausgefüllt und unterschrieben ausschließlich per Post an die vorgenannte Adresse versandt werden. Die Anmeldung kann alternativ auch in den Briefkasten im Rathaus, Rathausstraße 11, eingeworfen werden. Im städtischen Fachbereich für Schule oder im Schulamt werden die Anmeldebögen nicht entgegengenommen.

Aus rechtlichen Gründen ist es wichtig, dass bei einem gemeinsamen Sorgerecht beide Sorgeberechtigten den Bogen unterschreiben. Unterschreibt ein Sorgeberechtigter allein, muss der Anmeldung entweder ein Nachweis über das alleinige Sorgerecht oder eine Einverständniserklärung der anderen sorgeberechtigten Person beigefügt werden.

Hilfs- und Beratungsangebote

Die Hagener Grundschulleiter bieten Beratungen an, welche die Eltern im Zusammenhang mit der Anmeldung, beispielsweise bei besonderen pädagogischen oder gesundheitlichen Problemen des Kindes, nutzen können.

Zu den nachfolgenden Zeiten stehen im Anmeldezeitraum nach gegenwärtigem Stand zwei Schulleiterinnen oder Schulleiter für eine telefonische Beratung unter Telefon 02331/207-2669 zur Verfügung: von Montag bis Donnerstag, 11. bis 14. September, jeweils von 10 bis 12 und von 15 bis 17 Uhr und für Kinder mit besonderen Bedarfen am Dienstag, 12. September, von 10 bis 12 und von 15 bis 17 Uhr sowie am Donnerstag, 14. September, von 15 bis 17 Uhr.

Außerhalb der genannten Zeiten ist die Telefonnummer nicht besetzt. Die Mitarbeitern des städtischen Fachbereichs Schule oder des Schulamtes der Stadt Hagen können keine Beratung anbieten und demzufolge auch keine entsprechenden Fragen beantworten.

Änderungen sind hierbei nicht auszuschließen. Über den aktuellen Stand informiert die Stadt Hagen auf der Homepage www.hagen.de im Fachbereich des Amts für Schulverwaltung und Hochschulwesen unter dem Punkt „Schüler“. Dort befinden sich außerdem Informationen zum Anmeldeverfahren in andere Sprachen übersetzt.

Dies sind die Grundschulen in Hagen

Die Kinder können an folgenden Grundschulen im Hagener Stadtgebiet angemeldet werden:

Gemeinschaftsgrundschulen: Friedrich-Harkort in Haspe, Twittingstraße 23a, Telefon 400411;

Geweke in Haspe, Ennepeufer 5, zusätzliche Klassen am Spielbrink in der Büddingstraße 49, Telefon 4732280;

Hestert in Haspe, Schlesierstraße 36, Telefon 41983;

Kipper in Haspe, Gabelsbergerstraße 50, Telefon 02331/403584;

Astrid Lindgren in Eilpe, Selbecker Straße 55, zusätzliche Klassen in Delstern in der Delsterner Straße 59, Telefon 02331/77110;

Volmetal in Dahl, Ribbertstraße 60, 58091 Hagen, Telefon 02337/1635;

Boloh, Weizenkamp 3, Telefon 3481980;

Emil Schumacher in Wehringhausen, Siemensstraße 10, Telefon 334027;

Emst, Karl-Ernst-Osthaus-Straße 60, Telefon 358321;

Erwin Hegemann in Altenhagen, Fraunhoferstraße 5, Telefon 87600;

Funckepark in Altenhgagen/Ischeland, Funckestraße 33, Telefon 87788;

Goldberg in Mitte mit Teilstandort in Oberhagen, Schulstraße 9-11 bzw. Franzstraße 77, Telefon 24529;

Henry van de Velde in Mitte, Blücherstraße 22, Telefon 36735804;

Janusz Korczak in Wehringhausen, Grünstraße 4, Telefon 338721;

Karl Ernst Osthaus im Hochschulviertel mit Filiale in Halden, Lützowstraße 121 bzw. Berchumer Straße 68, Telefon 3757690;

Kuhlerkamp, Heinrichstraße 31, Telefon 330262;

Freiherr vom Stein in Vorhalle mit katholischem Teilstandort Liebfrauen, Lindenstraße 16a, Telefon 305346;

Gebrüder Grimm in Eckesey, Schillerstraße 23, Telefon 25402;

Helfe, Helfer Straße 76, Telefon 61776;

Hermann Löns in Boelerheide, Overbergstraße 39, Telefon 61684;

Vincke in Boele, Schwerter Straße 170, Telefon02331/65323;

Berchum/Garenfeld in Berchum, Auf dem Blumenkampe 3, Telefon 02334/53522;

Heideschule Hohenlimburg, Heideschulweg 12, Telefon 02334/42440;

Im Kley (mit Teilstandort Schälker Landstraße 22), Kiebitzweg 6, Telefon 02334/808168-0.

Terra 1 in Wehringhausen (Schule wird noch gebaut, bis zum Start des Schuljahres am 1. August 2024 aber fertig), Minervastraße 37, noch keine Telefonnummer vorhanden.

Die katholischen Grundschulen in Hagen

Sollten Eltern ihr Kind an einer anderen Grundschule anmelden wollen, beispielsweise einer staatlich anerkannten privaten Ersatzschule oder einer Grundschule außerhalb Hagens, werden diese gebeten, die Anmeldung mit der jeweiligen Schule zu klären. Zur Kontrolle der Schulpflicht und um unnötige Mahnverfahren zu vermeiden, sollten sie dem Fachbereich Bildung der Stadt Hagen eine Kopie der Anmelde- oder Aufnahmebestätigung zusenden.

Katholische Bekenntnisschulen:

Goethe in Boele, Kirchstraße 9, Telefon 3960370;

Meinolf am Ischeland, Stadionstraße 22, Telefon 880203;

Overberg in Boelerheide, Overbergstraße 37, Telefon 61451;

Wesselbach, Neuer Schloßweg 15, Telefon 02334/4456620.

Für die erfolgreiche Anmeldung an einer katholischen Bekenntnisschule muss ein Kind katholisch getauft oder von den Eltern Unterrichtung im katholischen Glauben ausdrücklich gewünscht sein. In diesem Fall ist eine Kopie der Taufbescheinigung oder eine formlose Erklärung der Eltern auf einem Beiblatt nötig, dass sie die Unterrichtung des Kindes im katholischen Glauben wünschen.

Die Förderschulen in und außerhalb von Hagen

Sollten Eltern ihr Kind an einer Förderschule anmelden wollen, ist ein Antrag auf Eröffnung des Verfahrens zur Überprüfung des Bedarfs an sonderpädagogischer Förderung an einer Grundschule erforderlich. In den Fällen von geistiger Behinderung, Körperbehinderung, Hör- und Sehschädigungen kann dies auch an den entsprechenden Förderschulen erfolgen.

Förderschulen Lernen:

Friedrich von Bodelschwingh in Wehringhausen, Eugen-Richter-Straße 77-79, Telefon 335063;

Fritz Reuter in Boelerheide, Kapellenstraße 75, Telefon 4833290;

Förderschule Sprache: Erich-Kästner in Halden, Berchumer Straße 68, Telefon 811566;

Förderschule emotionale und soziale Entwicklung: Wilhelm Busch in Hohenlimburg, Obernahmerstraße 9, Telefon 02334/442250;

Förderschule geistige Entwicklung: Gustav Heinemann in Oberhagen, Franzstraße 79, Telefon 02331/72766.

Förderschulen außerhalb von Hagen:

Förderschule mit dem Schwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung: Oberlin-Schule, Evangelische Stiftung Volmarstein, Hartmannstraße 18-20, Telefon 02335/6393310;

Förderschule mit dem Schwerpunkt Hören: Westfälische Schule für Schwerhörige, Hauptstraße 155, 44892 Bochum, Telefon 0234/921740.

Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen: Martin-Bartels-Schule, Marsbruchstraße 178, 44287 Dortmund, Telefon 0231/4503-866.

Die Stadt Hagen macht darauf aufmerksam, dass die Eltern zur Anmeldung ihrer Kinder verpflichtet sind. Eine Zuwiderhandlung kann als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße von bis zu 1000 Euro geahndet werden. Außerdem können in diesem Zusammenhang Zwangsgelder festgesetzt werden.

