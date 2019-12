Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

An Hagener Schulen über Müll aufklären

In Wehringhausen, dem Viertel mit Second-Hand-Geschäft, Bio-Laden, Repair-Café, Umsonstladen und einem Geschäft für fair und vegan produzierte Mode sowie der Möglichkeit, wiederverwertbare Becher nach dem Kaffeegenuss in mehreren Lokalen entlang der Lange Straße abgeben zu können, ist Gründerin Nicole Jas im vergangenen Jahr zum ersten Mal gewesen. „Ich fand es toll zu sehen, wie sich alle um ihr Viertel bemühen“, sagt Nicole Jas über Wehringhausen.

Über Plastikmüll und Möglichkeiten, so zu leben, dass der Planet keinen weiteren Schaden nimmt, möchte Nicole Jas auch an Hagener Schulen aufklären, die bereits Interesse vermeldeten. Im Lokal selbst sollen langfristig ebenfalls Kurse angeboten werden. Es sei einfach an der Zeit für eine Plattform „für alle, die Bock darauf haben, Müll zu vermeiden und nachhaltig zu leben“, sagt Nicole Jas – und dass umweltschonendes Einkaufen in Hagen möglich wird.