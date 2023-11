An Nachzügler: Präsente werden noch angenommen!

Hagen Die große WP-Auktion startet am Sonntag, 10. Dezember. Spenden für das kultige Event in der Stadthalle Hagen werden im Pressehaus noch angenommen

Die Zeit rennt nur so dahin, und lange dauert es nicht mehr, bis die große Benefiz-Auktion in der Stadthalle steigt. Am 2. Adventssonntag, also am 10. Dezember, steht die kultige Matinee auf dem Programm. Das Team der WP-Stadtredaktion Hagen sichtet seit Wochen die eingehenden Sachspenden und Gutscheine, die im Pressehaus eingehen. Dekoartikel, Spielzeug, Bücher, Gastro- und Kulturgutscheine - alles wird erfasst und für die Versteigerung vorbereitet.

„In-letzter-Minute“-Gönner bitte sputen

Seit einigen Tagen wird uns von Einzelhändlern, Gastronomen oder privaten Gönnern immer wieder die Frage gestellt „Kann ich noch mitmachen, obwohl ich spät dran bin?“ Unsere klare Antwort lautet natürlich „ja“; auch Nachzügler-Spenden sind willkommen. Allerdings möchten sich die „In-letzter- Minute“-Gönner bitte sputen und ihre Präsente im Pressehaus in der Schürmannstraße 4 in der 1. Etage abgeben. Gutscheine können auch in den Briefkasten geworfen werden (mit Vermerk: WP / zu Händen Yvonne Hinz).

Das Foto zeigt nur einen Bruchteil jener Präsente, die bislang bei uns im Pressehaus in Hagen eingegangen sind. Foto: Michael Kleinrensing / Hagen

Familien mit beeinträchtigten Kindern werden bedacht

Was bisher schon für die Auktion, die traditionell die WP-Weihnachtsaktion flankiert, eingegangen ist? In diesem Jahr bedenken wir den familienunterstützenden Dienst „FUD“ der Caritas; das Team kümmert sich um Familien mit Kindern mit Behinderung in Hagen. Tolle Sachen, wie wir finden, werden versteigert.

So spendiert Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen jeweils 2 x 2 VIP-Karten (Wert je Platz 167 Euro) für ein Heimspiel in der aktuellen Saison und das Freilichtmuseum einen Gutschein für zwei Personen für ein Brauerpraktikum inkl. rustikalem Snack (Wert 250 Euro; solch ein Seminar wird in dieser Form normalerweise nicht angeboten). Der Reiseveranstalter Wikinger mit Sitz in Hagen-Haspe unterstützt die Versteigerung mit drei Reisegutscheinen sowie zwei Trecking-Rucksäcken.

Blumen Mankopf hat uns niedliche Rentier-Deko samt Warengutscheinen zukommen lassen, die Firma „Authentic Sports & Toys“ einen hochwertigen Scooter (Testsieger bei Stiftung Warentest), das Autohaus Beckmann eine Carrera-Bahn und das Fachgeschäft „Schaukelpferdchen“ große Stofftiere, die Kinderaugen sicherlich zum Leuchten bringen werden.

Eine echt spannende Sache: Auch Gutscheine für den Escape-Room „Exit Now“ in der Böhmerstraße in Hagen werden versteigert. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Wer es spannend mag, kann sich auf Gutscheine für jeweils vier Teilnehmer im Escape-Room „Exit Now“ in der Böhmerstraße freuen. Auch der bekannte Hagener Künstler Horst Becking sitzt wieder mit im Sponsoren-Boot und unterstützt die Auktion mit dem wertvollen Gemälde „In warmer Sommerluft“ (Wert ca. 2000 Euro plus hochwertiger Rahmung).

Der bekannte Hagener Künstler Horst Becking unterstützt auch in diesem Jahr wieder die Benefiz-Versteigerung der WP. Er spendet für die Auktion das Bild „In warmer Sommerluft“, entstanden 2022. Foto: Yvonne Hinz / WP/Yvonne Hinz

Die zahlreichen Sachspenden und Gutscheine werden am Sonntag, 10. Dezember, im großen Saal der Stadthalle versteigert (bitte Bargeld nicht vergessen). Der Schnäppchenmarkt startet um 11 Uhr, dann gibt’s auch Sekt, Kaffee und Snacks, die eigentliche Auktion um 12 Uhr. Es werden 200 bis 300 Besucher erwartet; der Eintritt samt Parken auf dem Stadthallen-Parkplatz ist frei.

Infos zum Spendenkonto:

Wer die Benefiz-Aktion unterstützen möchte, hier die Infos zu unserem eingerichteten Spendenkonto: Empfänger: WP-Weihnachtsaktion, Verwendungszweck: Familienunterstützender Dienst, Spendenkonto: DE 71 4505 0001 0100 1800 00. Wichtig: Spender, die eine Quittung erhalten möchten, müssen unbedingt­ ihre Adresse und das Stichwort „WP-Weihnachtsaktion“ auf dem Überweisungsträger vermerken. Wir freuen uns über Kleinbeträge genauso wie über größere Summen.

