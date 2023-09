Angerichtet – Open-air-Konzert der Philharmoniker in Hagen

Großes Finale der Open-air-Tour des Theater auf dem Wilhelmsplatz und dem Ebert-Platz am Wochenende. Es ist umsonst und draußen!

Die Open-air-Darbietungen des Hagener Theaters gehen ihrem Höhepunkt entgegen. Unter anderem spielt das Philharmonische Orchester am heutigen Abend „Best of Don Giovanni“ auf dem Friedrich-Ebert Platz (19 Uhr). Auf dem Wilhelmsplatz in Wehringhausen laufen heute um 15 Uhr „Auftauchen“ (Lutz). um 17.30 Uhr „Zeichen ziehen“ ( I move) und um 18 Uhr „Best of Hagen Contest“ (Solisten aller Musikrichtungen). Am Sonntag geht es um 15 Uhr am Wasserschloss mit „Zettels Traum“ weiter. Dann auf dem Ebert-Platz wieder: 17.30 Uhr, „Best of Hagen Contest“, 18.30 Uhr, „Träume pflanzen“, 18.45 Uhr „Best of Giselle“ und um 20 Uhr „Roby Lakatos & Ensemble.“ Alles umsonst und draußen.

