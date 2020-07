Anti-Corona-Stempel auf Hagener Briefen

Das Hagener Briefzentrum beteiligt sich an der Aktion der Deutschen Post.

Hagen. Dieser Tage lohnt ein genauerer Blick auf die Postsendungen, die den Hagenern in die Briefkästen flattert. Vielleicht ist es dem ein oder anderen schon aufgefallen, dass die Eingangspost seit einigen Tagen im zuständigen Briefzentrum der Deutsche Post DHL Group an der Buschmühlenstraße mit einem Maschinenwerbestempel versehen wird: „Gemeinsam gegen Corona – sich selbst und andere schützen“ steht es schwarz auf weiß.

Auch das Briefzentrum 58 in Hagen beteiligt sich an dieser Aktion – und ist damit eines von 73 Briefzentren bundesweit. Trotz insgesamt rückläufiger Briefsendungsmengen hat gerade durch die Beschränkungen in der Corona-Pandemie die Zustellung von kleinformatigen Sendungen, von Bücher- und Warenpost stark zugenommen.