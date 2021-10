Ein Polizist in Hagen wurde als „Bulle“ bezeichnet und erstattete Anzeige.

Polizei Anzeige in Hagen: Ist „Bulle“ eine strafbare Beleidigung?

Hagen. Ein Hagener (22) hat einen Polizeibeamten als „Bulle“ bezeichnet. Anzeige. Aber ist der Ausdruck tatsächlich als Beleidigung zu werten?

Darf man einen Polizeibeamten als „Bullen“ betiteln? Nein, meint die Polizei in Hagen. Ein 22-jähriger Autofahrer, der einen Polizisten während eines Verkehrskontrolle mit diesem Ausdruck belegt hatte, erhielt daher eine Anzeige wegen Beleidigung.

Es geschah während einer Verkehrskontrolle am Montag am Bergischen Ring in der Innenstadt. Der 22-Jährige wurde auf seinem Kleinkraftrad von einem Polizisten, der zusammen mit seinem Streifenpartner unterwegs war, angehalten.

Der Hagener zeigte sich bei der Überprüfung seiner Personalien ausgesprochen unkooperativ und begann damit, die Einsatzkräfte zu duzen. Als sie ihn aufforderten, dies zu unterlassen, entgegnete er: „Du bist doch ein Bulle. Bullen duzt man nun mal. Ich sage auch so oft wie ich möchte, dass du ein Bulle bist.“

Begriff war früher positiv besetzt

Der junge Mann, der sich zunächst nicht ausweisen konnte, erklärte zudem, dass man ihm dies nicht verbieten könne. Im Anschluss an die Kontrolle erhielt er eine Strafanzeige wegen Beleidigung und muss sich deswegen demnächst wohl vor Gericht verantworten.

+++ Lesen Sie auch: 17-jährige Herumtreiberin beleidigt und bedroht Polizeibeamte

Allerdings ist es umstritten, ob der Begriff „Bulle“ tatsächlich den Tatbestand der Beleidigung erfüllt. Schließlich ist das Wort in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen, so gibt es etwa die Fernsehserie „Der Bulle von Tölz“.

Ursprünglich war „Bulle“ durchaus eine positiv gemeinte Bezeichnung. Polizisten wurden im 18. Jahrhundert bisweilen „Landpuller“ oder „Bohler“ genannt, was auf das niederländische bol, das „Kopf“ oder „kluger Mensch“ bedeutet, zurückgeht. Daraus entwickelte sich mit der Zeit das Wort „Bulle“, das also einen intelligenten klugen Menschen bezeichnete.

Bedeutung von „Bulle“ unterliegt zeitlichem Wandel

Irgendwann wandelte sich jedoch auch die Bedeutung dieses Ausdrucks, der mehr und mehr als Beleidigung verstanden wurde. Im Jahr 1965 stufte das Amtsgericht Bonn den Begriff „Bulle“ erstmals so ein und verhängte eine Geldstrafe von 50 Mark.

+++ Lesen Sie hier: Randalierer fordert Polizeibeamten zum Zweikampf heraus

Doch wie gesagt, der Begriff unterliegt einem zeitlichen Wandel. Einem Urteil des Landgerichts Regensburg aus dem Jahr 2005 zufolge stellen mundartliche Bezeichnungen von Polizeibeamten als „Bullen“ keine Beleidigung dar. Zudem verleiht der Bund Deutscher Kriminalbeamter seit 1975 jährlich den Bullen-Orden (Bul le Mérite) für Verdienste um die Innere Sicherheit.

Polizei Hagen sieht Anfangsverdacht einer Straftat

Es ist also wohl letztlich entscheidend, in welchem Zusammenhang jemand das Wort „Bulle“ gebraucht. Dass zum Beispiel „Bullenschwein“ eine Beleidigung darstellt, dürfte unbestritten sein.

Das Polizeipräsidium Hagen erklärte, das Wort „Bulle“ erfülle den Anfangsverdacht einer Straftat wegen Beleidigung: „Und Beleidigungen gehören zu den Antragsdelikten.“ Die abschließende rechtliche Bewertung erfolge durch die Justiz.

Man darf also gespannt sein, wie der Vorfall mit dem Zweiradfahrer am Bergischen Ring von der Staatsanwaltschaft Hagen bewertet wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen