Applaus für Kino Cinestar und seine modernen Mehrweg-Becher

Hagen Lob von der Deutschen Umwelthilfe: Die Cinestar-Kette geht moderne Wege in puncto Müllvermeidung. Und wie läuft‘s im Kino in Hagen?

Licht und Schatten gibt es überall - auch im Kino. Vor kurzem haben wir berichtet, dass der Cinestar auf der Springe in Hagen in einem Google-Ranking mega-schlecht abgeschnitten hat. Platz 1064 von insgesamt 1077 bewerteten Kinos in ganz Deutschland - bitterer hätte das Ergebnis kaum ausfallen können. In puncto gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, freundliches Personal und bequeme und saubere Sitze konnte unser Kino nur wenig glänzen.

Lob von der Deutschen Umwelthilfe

Und nun? Wird der Cinestar-Kette, zu dem auch unser Lichtspielhaus gehört, der rote Teppich ausgerollt. Was ich damit meine? Die Deutsche Umwelthilfe zeichnet den Cinestar für sein beispielhaftes Mehrwegsystem und die Abschaffung von Einwegbechern aus.

Wurde von der Deutschen Umwelthilfe ausgezeichnet - die Cinestar-Kette, zu der auch das Kino in Hagen gehört. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Konkret: Seit Juni 2023 werden Softgetränke in allen Häusern ausschließlich in Mehrwegbechern angeboten. Es handelt sich um eigene Mehrwegbecher und -deckel aus Polypropylen, die, so versichern die Geehrten selbst, bis zu 500 Mal wiederverwendet werden können.

Einfach und plausibel

Wie es funktioniert? Der Verkauf der Getränke in den Mehrwegbechern findet an den üblichen Verkaufstheken in den Kinos statt. Die Mitarbeiter machen die Besucher bei jedem Getränkekauf auf den Mehrweg-Charakter der Becher aufmerksam und bitten sie darum, die Becher nach der Filmvorführung im Kinosaal am Platz stehenzulassen, denn die Ausgabe der Becher erfolgt ohne Pfand. Klingt plausibel, finde ich.

Die Kino-Kunden werden durch Plakate und in Gesprächen über das Mehrweg-System informiert. Foto: Robert Lehmann

Auch unser Mann vor Ort, Kinoleiter Marcel Mumm, freut sich über die Auszeichnung. Durch Spots, Plakate und durch Gespräche mit den Gästen würde das wichtige Anliegen „Müll vermeiden“ verdeutlicht. Dadurch habe man allein in diesem Jahr mehr als 1,6 Millionen Einwegbecher eingespart. „Und im kommenden Jahr werden es deutschlandweit voraussichtlich dreieinhalb bis vier Millionen Stück sein“, schätzt Marcel Mumm.

Auch interessant

Eine stattliche Zahl, die wirklich gut klingt. Auf jeden Fall weitaus besser als die mickerige Google-Ranking-Note vor ein paar Wochen. Tja, wie schon gesagt: Lob und Tadel und Licht und Schatten gibt es eben überall - auch fürs bzw. im Cinestar auf der Springe.

Weitere Infos zum Kino

Der Hagener Cinestar in der Innenstadt ist ein großes, modernes Multiplexkino mit 2000 Plätzen in acht Sälen und Gastronomieangebot.

Im Rahmen der Berichterstattung über das Google-Ranking unterstrich Theaterleiter Marcel Mumm, dass in jüngster Zeit größere Renovierungen und Modernisierungen in seinem Haus vorgenommen worden seien: „ Wir haben inzwischen 75 Prozent unserer gesamten Sitze ausgetauscht. Außerdem wurde erst vor kurzem ein sechsstelliger Betrag in die neue Klima- und Belüftungsanlage investiert.“

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen