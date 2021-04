Arbeitsmarkt in Hagen: Frühjahrsbelebung abgeschwächt

Hagen. Die Arbeitslosenquote in Hagen liegt im April bei 12,1 Prozent. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen ist auf 48,8 Prozent gestiegen.

Die im Vormonat eingesetzte Frühjahrsbelebung hat sich auf dem Arbeitsmarkt in Hagen abgeschwächt. Die Zahl der Arbeitslosen ging nur um 42 oder 0,3 Prozent auf 12.311 zurück. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert und liegt bei 12,1 Prozent.

Im April vergangenen Jahres, dem ersten Monat mit Pandemieauswirkungen, waren es 732 Arbeitslose weniger bei einer Quote von 11,5 Prozent.„Die günstige Entwicklung aus dem Vormonat hat so nicht angehalten. Der nochmals verlängerte Lockdown und die Osterferien haben die Frühjahrsbelebung abgeschwächt und das Sinken der Arbeitslosigkeit deutlich gebremst“, so Katja Heck, Vorsitzende der Agentur für Arbeit Hagen. „Auch ist der Anteil der Langzeitarbeitslosen auf 48,8 Prozent weiter gestiegen. Positiv sind dagegen die steigende Kräftenachfrage und die nachlassenden Neuanzeigen bei der Kurzarbeit zu bewerten.“

3280 Arbeitslose waren Kunden der Arbeitsagentur (205 oder 5,9 Prozent weniger als im Vormonat), 9031 wurden durch das Jobcenter Hagen betreut (163 oder 1,8 Prozent mehr). Während sich die Lage bei jüngeren Arbeitslosen unter 25 Jahren entspannte (- 4,8 Prozent auf 1073), erhöhte sich die Zahl der Langzeitarbeitslosen (+ 2 Prozent auf 6011).

Auch bei den ausländischen Arbeitslosen gab es einen Anstieg um 0,4 Prozent auf 5318.

Personaldienstleister gesucht

Die Zahl der gemeldeten Stellen stieg in Hagen leicht an. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sie sich um 28 auf 334. Hier war also durchaus etwas von Frühjahrsbelebung zu sehen. Gegenüber dem ersten Pandemiemonat April 2020 gibt es ein Plus von 176 Stellen und damit mehr als eine Verdopplung.

Die größte Kräftenachfrage gab es aktuell bei Personaldienstleistern (140 gemeldete Stellen), mit Abstand gefolgt vom Gesundheits- und Sozialwesen (35), dem Handel (35) und dem verarbeitenden Gewerbe (28). Die Logistik meldete nur 17 Arbeitsplätze, das Baugewerbe elf. Die Zahl aller bei der Arbeitsagentur zur Besetzung gemeldeten Stellen stieg um 77 oder 5,3 Prozent auf 1523, ist aber um 200 oder 11,6 Prozent geringer als im Vorjahr.