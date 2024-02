Arbeitsmarktentwicklung: 7 Arbeitslose mehr in Breckerfeld

Breckerfeld Breckerfelds Arbeitslosenquote bleibt fast unverändert. Ein Blick auf die Lage des Arbeitsmarktes im Ennepe-Ruhr-Kreis:

Die Arbeitslosenquote hat sich für Breckerfeld nur geringfügig geändert. Insgesamt sieben Arbeitslose mehr verzeichnet die kleinste Stadt im Ennepe-Ruhr-Kreis und kommt somit aktuell auf 226 Arbeitslose insgesamt. 84 davon sind nach Angabe der Agentur für Arbeit SGB III-Arbeitslose, die also Arbeitslosengeld empfangen. Die restlichen 142 von ihnen beziehen Bürgergeld. Breckerfeld weist somit die geringste Anzahl an Arbeitslosen im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis auf, hat aber auch die geringste Einwohnerzahl aller zugehörigen Städte.

Die Lage im Ennepe-Ruhr-Kreis

Der gesamte Ennepe-Ruhr-Kreis meldet für Januar 2024 insgesamt 12.480 Arbeitslose, unterscheidet dabei aber nochmal die Geschäftsstelle Schwelm von der in Witten. Die Schwelmer Geschäftsstelle, zu der neben Ennepetal, Hattingen, Sprockhövel und Gevelsberg auch Breckerfeld zählt, kommt auf 6.306 arbeitslose Bürgerinnen und Bürger und erzielt somit eine Arbeitslosenquote von 6,6 Prozent. Das bedeutet einen Anstieg um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat Dezember. Etwas höher fällt die Quote für die Geschäftsstelle Witten aus, zu der auch Wetter und Herdecke zählen. Sie beträgt aktuell 7,9 Prozent, was vor allem daran liegt, dass Witten die größte und einwohnerreichste Stadt im Kreis ist und hier die Zahl der Arbeitslosen am höchsten ist.

Der leichte Anstieg der Arbeitslosenquote lässt sich aber mit dem Jahresbeginn erklären, der immer eine saisonale Verschlechterung am Arbeitsmarkt mit sich bringe. „Wir sehen die übliche Januar-Entwicklung. Viele Arbeitsverhältnisse wurden zum Jahresende gekündigt oder waren entsprechend befristet. Außerdem enden die zweieinhalb und dreieinhalbjährigen Berufsausbildungen. Doch der Arbeitsmarkt bleibt stabil“, erklärte Katja Heck, die Chefin der Agentur für Arbeit Hagen, in einer Pressemitteilung.

Der Arbeitsmarkt bleibt stabil. Katja Heck - Chefin der Agentur für Arbeit Hagen

Mehr Männer als Frauen betroffen

Die Breckerfeld einschließenden Zahlen des Geschäftsstellenbezirks Schwelm zeigen auch Unterschiede bei den Geschlechtern. Knapp 55 Prozent aller als arbeitslos gemeldeten Einwohner sind demnach männlich, gut 45 Prozent weiblich. Ein Unterschied von immerhin zehn Prozent. Aber auch im Alter gibt es Unterschiede. Während die unter 25-Jährigen lediglich 9,8 Prozent ausmachen, sind es bei den über 50-Jährigen schon 33,0 Prozent.

Mehr Integration gegen den Fachkräftemangel

Die Agentur für Arbeit plant, mit dem Konzept „Job-Turbo“ vor allem geflüchteten Menschen in allen Rechtskreisen schneller ein Arbeitsverhältnis vermitteln zu können. „Soziale Integration funktioniert sehr gut durch Integration ins Arbeitsleben. Spracherwerb ‚on the job‘ ist das Stichwort“, so Katja Heck. Für die Geflüchteten bedeute dies eine schnellere Integration und für die Betriebe eine Maßnahme gegen den Fachkräftemangel. „Ein echter Gewinn für uns alle.“

Soziale Integration funktioniert sehr gut durch Integration ins Arbeitsleben. Katja Heck - Chefin der Agentur für Arbeit Hagen

